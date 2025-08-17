본문 바로가기
방첩사령관 직무대리, 편무삼 육군 준장으로 교체

장효원기자

입력2025.08.17 18:37

국군방첩사령부 참모장 대리 겸 사령관 직무대행에 편무삼 육군 준장이 발탁됐다. 육군사관학교가 아닌 학사 장교 출신으로, 그동안 3성 장군이 사령관을 맡았던 방첩사의 지위가 격하될 것으로 전망된다.


17일 군 당국에 따르면 편 준장은 오는 18일부로 소장 보직인 이경민 참모장 겸 사령관 직무대행 자리를 물려받는다.

방첩사령관 직무대리, 편무삼 육군 준장으로 교체
방첩사 참모장은 소장이, 사령관은 중장이 맡아왔다. 군 안팎에선 편 준장이 하반기 인사에서 소장으로 진급해 정식으로 사령관을 맡아 방첩사의 개혁을 이끌 가능성이 거론된다. 이 경우 방첩사는 소장급 지휘부대로 격하된다.


앞서 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 대국민보고대회에서 국방 분야 과제로 12·3 비상계엄에서 핵심적 역할을 수행한 방첩사의 폐지와 필수 기능 분산 이관을 발표한 바 있다.


편 준장은 공주고, 광주대 법학과를 졸업하고 1995년 학사장교 26기로 임관했으며 제7공수특전여단장과 제2작전사령부 작전계획처장 및 작전처장 등을 지냈다. 최근 서울대 정책연수 중이었다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
