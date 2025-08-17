이스라엘서 '가자시티 장악 작전 반대' 대규모 시위·총파업 열려

이스라엘에서 정부의 가자시티 장악 작전에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다.

17일 연합뉴스 및 외신 등에 따르면 하마스에 의해 억류된 인질 가족들을 비롯한 피해자 단체인 '10월협의회', '인질·실종자가족포럼' 등은 이날 오전 6시29분부터 전국적인 총파업에 돌입했다.

주말이 끝난 첫 평일인 이날 시위대는 텔아비브와 예루살렘을 연결하는 1번 국도 등 주요 고속도로를 점거하고 도로 위에 불을 지르며 항의 시위를 이어갔다. 또 일부는 론 더머 전략담당장관, 요아브 키시 교육장관, 니르 바르카트 경제산업장관 등 주요 각료들의 자택 앞에 모여 인질 석방을 요구하는 구호를 외쳤다.

2023년 10월7일 전쟁 발발 이후 휴전 촉구 집회의 상징적 장소가 된 텔아비브의 '인질 광장'에도 많은 시민들이 집결했다. 참가자들은 하마스 공격으로 숨진 아이들을 상징하는 빈 유모차에 '어머니는 절대 포기하지 않는다'라는 문구가 적힌 노란색 팻말을 걸고 전쟁 종식을 호소했다.

이스라엘 최대 노동단체 히스타드루트(이스라엘노동자총연맹)는 총파업에는 참여하지 않겠다고 밝혔지만, 개별 노동자들의 참여는 제지하지 않겠다고 했다. 메타, 윅스, 마이크로소프트 등 주요 IT기업들이 파업 지지를 선언했고, 하이파 항만 노동자들도 시위에 합류했다.

텔아비브시는 커뮤니티센터 운영과 문화행사를 중단했으며 헤르츨리야시는 '인질 광장'으로 향하는 대중교통을 지원했다. 텔아비브대학교, 벤구리온대학교, 하이파대학교 등 주요 대학들도 교직원과 학생들의 파업 참여를 독려하는 분위기다.

앞서 지난 7일 이스라엘 안보내각은 베냐민 네타냐후 총리 주도로 가자지구 북부의 인구 밀집 지역인 가자시티를 장악한다는 계획을 승인했다. 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이 방침이 인질들의 생명을 위협할 수 있다며 반대했지만, 결국 지난 13일 내각이 제시한 작전 계획을 받아들였다.





