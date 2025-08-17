삼성전자, 아시아 공조 콘퍼런스 참여…"글로벌 사업 확장"

싱가포르, 말레이시아 등 11개국 참여

가정용 에어컨, 고효율 에어컨 전시

대규모 시설 B2B 공조사업 지속 확장

삼성전자가 아시아 콘퍼런스에서 최신 HVAC(냉난방공조) 솔루션을 선보였다.

삼성전자가 15일부터 16일까지 수원컨벤션센터에서 열린 아시아 공조 콘퍼런스 'ASHRAE Region XIII Chapters Regional Conference 2025'에서 냉난방공조 솔루션을 소개했다고 17일 밝혔다.

100년이 넘는 역사를 자랑하는 '미국공조냉동공학회(ASHRAE)'가 주최하는 아시아 공조 콘퍼런스는 관련 분야 전문가들이 모여 미래 공조 기술에 대해 논의하는 자리다.

이번 콘퍼런스에는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 총 11개국이 참가해, 공조 분야 최신 기술과 제품을 한자리에서 선보였다.

삼성전자는 이번 콘퍼런스에서 가정용 시스템에어컨 '1Way 카세트'와 고효율 시스템에어컨 'DVM' 제품을 전시했다.

삼성전자가 15~16일 수원컨벤션센터에서 열린 아시아 공조 콘퍼런스에서 가정용 '1Way 카세트 시스템에어컨'과 고효율 시스템에어컨 'DVM' 제품 등을 전시했다. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 올해 내장형 와이파이 기능과 콤팩트한 디자인을 갖춘 1Way 카세트형 시스템에어컨 신모델을 태국, 베트남, 필리핀 등 동남아 시장에 출시했다. 동남아 시장에 출시한 1Way 제품은 내장형 와이파이를 탑재해 별도의 와이파이 키트를 구매하지 않고도 '스마트싱스'와 '빅스비'를 지원한다. 또 빅스비로 실내 온·습도 조절 등 에어컨 기능을 제어하고, 'AI 절약 모드'로 에너지 소비전력을 최대 20%까지 절감할 수 있다.

기존 냉매인 R410A에 비해 지구온난화지수(GWP)가 약 32% 수준으로 낮은 R32 냉매가 적용됐다.

삼성전자는 태국, 베트남, 인도네시아 등 동남아 지역에서 프리미엄 주거 단지부터 공공 시설, 고급 리조트, 호텔 등 대규모 시설 중심으로 B2B(기업간거래) 냉난방공조 솔루션 사업을 지속 확장하고 있다.

지난해 동남아 시장에서 삼성전자 시스템에어컨 판매량은 전년 대비 20% 이상 증가했으며, 특히 1Way 카세트 모델의 판매량은 35% 이상 급증했다.

백혜성 삼성전자 DA사업부 상무는 "앞으로도 스마트한 연결 경험과 독보적인 기술력을 바탕으로 동남아를 비롯한 글로벌 전 지역 공조 사업을 한층 더 강화해나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>