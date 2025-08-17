과기정통부 "국내 중소·중견기업 '오픈랜' 실증사업, 'AI랜'으로 확대"

서울역·김포공항 5G 특화망 오픈랜·AI랜 실증망 구축

과학기술정보통신부는 17일 국내 중소·중견기업 '오픈랜'(Open-RAN) 장비의 차세대 네트워크 시장 선점을 위해 진행하고 있는 실증사업을 인공지능(AI) 기술이 적용된 '지능형 기지국'(AI-RAN·AI랜) 등 유망 분야로 확대할 계획이라고 밝혔다.

이동통신망의 핵심인 기지국 장비 시장은 전통적으로 글로벌 제조사의 과점 체제였다. 그러나 미국·일본·독일 등 주요국의 주도하에 다양한 기업의 시장 참여가 가능한 오픈랜으로의 전환이 진행 중이며, 차세대 6G 이동통신에서는 오픈랜 구조에 AI기술을 결합한 AI랜이 핵심 인프라로 부상할 전망이다.

글로벌 시장조사기관은 2023년 24억 달러(약 3조3000억원) 규모였던 오픈랜 시장은 2028년 68억 달러로 3배 가까이 확대되고, 특히 AI랜 시장은 지난해 11억 달러에서 2030년 86억 달러 규모로 성장할 것으로 내다봤다.

과기정통부는 글로벌 신시장에 국내 중소·중견기업이 진출할 수 있도록 기술 개발·상용화뿐 아니라, 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 함께 국내 기업의 오픈랜 실증을 지원하고 있다. 올해는 기존 5G 상용망뿐 아니라 5G 특화망, AI랜 등 미래 유망 분야까지 오픈랜 실증사업을 더욱 확대한다. 특히 서울역과 김포공항에 5G 특화망 오픈랜과 AI랜 실증망을 구축해 검증할 계획이다.

하루 평균 10만명 이상이 이용하는 서울역에서는 다수의 무선 카메라를 5G 오픈랜 특화망에 연결해 대용량 CCTV 영상을 실시간으로 서버에 전송할 방침이다. 이를 통해 수집·전달된 데이터를 바탕으로 서버에서 혼잡도를 실시간 분석해 인파 쏠림을 예방하고 국민의 안전한 철도 이용을 지원한다.

서울역 실증망은 국내 제조사(LG전자)의 소프트웨어 기반 기지국(O-DU)과 각각 다른 3개 제조사의 무선장치(O-RU)를 결합한 '멀티벤더(Multi-Vendor) 오픈랜' 환경으로 구현된다. 이는 국제적으로 최초 사례라고 과기정통부는 설명했다.

김포공항에서는 승객의 출입제한 구역이나 보안 사각지대 접근을 즉시 감지하고 신속하게 대응할 수 있도록 AI융합 오픈랜 실증망을 구축한다. 이를 통해 기지국 서버에서 통신과 AI 기능을 동시에 처리하는 AI랜을 선제적으로 실증하는 동시에, AI 알고리즘을 네트워크에 적용해 5G 카메라와 기지국 사이 신호 품질을 개선, 고품질·대용량 영상을 안정적으로 전송할 수 있도록 하는 기술도 검증한다.

과기정통부 관계자는 "6G 시대에 본격적으로 열릴 지능형 네트워크 시장 선점을 위해 한발 앞서 기술과 산업 혁신을 주도해나가겠다"면서 "AI시대 핵심 인프라로 주목받는 AI랜의 효과성을 선제적으로 검증함으로써 공공·민간의 다양한 분야로 확산을 촉진할 것"이라고 말했다.





