"모유 팔아 월수익 480만원"…美보디빌더용 '고단백' 인기 폭발

고급 단백질 보충제로 입증되며 유행

전문가들 “과학적으로 입증된 사실은 없다”

미국에서 모유가 보디빌더들 사이에서 '고급 단백질 보충제'로 인식되며 거래가 확산하고 있다.

17일 영국 매체 더 미러 등에 따르면 최근 산모들이 남는 모유를 판매해 이익을 얻는 사례가 늘고 있다.

루이지애나주에 거주하는 맥켄지 스텔리(23)는 지난해 둘째를 출산한 뒤 모유가 과잉 생산되자 병원 기관 '타이니 트레저스(Tiny Treasures)'를 통해 기부를 시작했다. 해당 기관은 모유 1온스(약 30㎖)당 1달러(약 1400원)를 지급했으며, 스텔리는 이를 통해 한 달 약 1000달러(140만원)를 벌었다.

이후 지역 사회관계망서비스(SNS) 그룹을 통해 보디빌더들이 "근육을 키우기 위해 모유를 구한다"는 문의를 하기 시작했다. 스텔리는 보디빌더 고객에게 1온스당 5달러(약 7000원)에 판매해 한 달 평균 3500달러(480만원)의 수익을 냈다.

그는 "첫째 아이 때는 모유를 먹일 수 없어서 기증을 받았던 경험이 있어 기부를 시작했다"며 "모유가 필요한 사람에게 무료로 제공돼야 한다는 의견도 존중하지만, 모유는 내 몸과 시간이 만든 산물"이라고 설명했다. 또한 "보디빌더들에게는 생존이 아닌 단백질 보충 목적이므로 더 높은 가격을 책정한다"고 덧붙였다.

스텔리 외에도 조지아주의 한 간호사는 올해 5월부터 SNS를 통해 모유 판매를 시작해 몇 달 만에 3500온스(약 103ℓ)를 팔았으며, 다른 판매자는 10개월 동안 약 1470만원을 벌어들인 것으로 알려졌다.

일부 판매자들은 "채취, 보관, 광고까지 하루 반나절 이상이 소요돼 정규직처럼 느껴진다"고 전했다.

모유 거래는 본래 미숙아와 영유아를 위한 기부·판매에서 출발했다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 면역력을 높이는 '슈퍼 푸드'라는 인식이 확산하면서 성인 대상 시장으로 번졌다.

다만 모유에는 비타민 A·D, 칼슘, 면역 성분 등이 풍부하지만, 성인이 섭취했을 때 근육 발달이나 건강 증진 효과가 과학적으로 입증된 바 없다는 것이 전문가들의 지적이다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>