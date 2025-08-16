"中 샤오미만 혜택" 소비쿠폰 논란 후폭풍…"즉시 제외 조치"

외국계 직영매장엔 지원금

뒤늦은 사용처 제외에 비판 확산

정부의 '민생회복 소비쿠폰' 정책이 대형 외국계 기업의 직영 매장에서 사용 가능한 것으로 뒤늦게 드러나면서 정책 취지에 어긋난다는 비판이 확산하고 있다. 특히, 국내 대기업 매장은 사용처에서 제외되면서 형평성 문제까지 불거졌다.

지난달 21일부터 시행된 소비쿠폰은 지역 경제 활성화를 목표로 도입됐으며, 연 매출 30억 원 이하의 소상공인 업소만이 혜택을 받을 수 있도록 규정됐다. 그러나 최근 서울 여의도에 문을 연 샤오미코리아 직영 매장에서 쿠폰 사용이 가능했던 사실이 알려지며 논란이 커지고 있다.

샤오미 매장 측은 쿠폰 사용 개시일 이후 약 3주간 결제가 가능하다는 안내문을 매장 안팎에 부착했으며, 직원들도 현장에서 이를 적극적으로 안내한 것으로 확인됐다. 이 매장은 행정안전부의 기준에 따라 신설된 신용카드 가맹점으로 분류되며, 연 매출 규모와는 무관하게 '소상공인'으로 간주돼 제한 업종에서 빠졌던 것이다.

연 매출 71조 글로벌 기업에 세금 혜택 논란

하지만 해당 기업의 실체를 보면 상황은 달라진다. 샤오미는 전 세계에 제품을 유통하는 중국의 대표 IT 대기업으로, 지난해 매출만 70조 원을 넘었다. 이는 국내 굴지의 반도체 기업인 SK하이닉스보다도 높은 수준이다. 이 같은 글로벌 기업이 정책적 혜택의 대상에 포함된 것은 명백한 허점이라는 지적이다.

반면, 국내 전자업계를 대표하는 삼성전자와 LG전자 오프라인 매장은 애초에 사용처에서 배제됐다. 이로 인해 소비자들 사이에선 "정작 한국 기업은 제외하고 중국 대기업에는 지원이 흘러간 셈"이라며 불만이 터져 나오고 있다.

정부 "즉시 제외 조치"…비판은 여전

사태가 확산되자 행정안전부는 보도자료를 통해 해당 매장을 소비쿠폰 사용처에서 제외했다고 밝혔다. 보도자료에는 "샤오미 직영매장은 올해 6월 28일 오픈 후 신용카드 가맹점으로 등록돼 사전 제한이 어려웠다"며 "이를 인지한 즉시 조치했다"고 설명했다.

그러나 이번 결정은 민생회복 소비쿠폰이 발행된 지 3주 넘는 시간이 흐른 뒤에야 이뤄졌고, 그사이 많은 소비가 이뤄졌을 것으로 추정되면서 '소 잃고 외양간 고치는' 행정이라는 비판을 피하기 어렵게 됐다. 여론조사 전문기관 PMI가 최근 성인 1000명을 대상으로 실시한 설문 결과에 따르면, 응답자의 81.1%가 이미 소비쿠폰을 사용한 경험이 있는 것으로 조사돼 실제 정책 자금의 상당 부분이 이미 중국 대기업으로 흘러갔을 가능성도 제기된다.





