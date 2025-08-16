국제농업박람회 자원봉사자 내달 30일까지 모집

관람객 동선 안내·환경정비 등 역할

국제농업박람회 자원봉사자 모집 안내 포스터. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

(재)전라남도국제농업박람회는 내달 30일까지 2025국제농업박람회 자원봉사자를 모집한다고 16일 밝혔다.

자원봉사자는 박람회 기간인 10월 23일부터 29일까지 박람회장 환경정비, 매표소 검표, 관람객 동선 안내, 주차장 관리 등 박람회의 원활한 진행을 도울 예정이다.

총 420명을 모집하며, 연령제한 없이 누구나 지원할 수 있다. 활동 시간은 1일 4시간으로 제한해 오전 30명, 오후 30명을 모집할 계획으로, 1365 자원봉사 포털에 접수하면 된다.

박람회에선 교통비를 포함한 소정의 실비, 유니폼, 자원봉사 시간 등을 지원할 계획이다. 자세한 내용은 1365 자원봉사 포털에서 확인할 수 있으며 궁금한 사항은 국제농업박람회 행사운영팀으로 문의하면 된다.

박관수 전남도국제농업박람회 사무국장은 "자원봉사자는 단순한 보조 인력이 아닌 박람회를 함께 이끌어갈 운영 인력"이라며 "자원봉사자 모집에 많은 관심과 참여 바란다"고 말했다.

2025 국제농업박람회는 오는 10월 23일부터 29일까지 7일간 전남 나주 산포면 전남농업기술원 일원에서 개최되며 'AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업'을 주제로 미래 농업의 비전과 혁신 기술을 선보일 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>