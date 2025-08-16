'대전 0시 축제', 로봇댄싱·VR버스체험 등 인기

작은 로봇들 완벽한 댄스 실력에 남녀노소 세대 불문 환호성

2025 대전 0시 축제 대전미래과학체험관의 댄싱로봇이 어린이들에게 꿈과 도전의 공간으로 인식되며 인산인해를 이루고 있다.

댄싱로봇은 오후 2시부터 1시간 간격으로 진행되는데, 작은 로봇들의 완벽한 댄스 실력에 남녀노소 세대 불문 환호성이 터져 나오기도 한다.

대전미래과학체험관은 대전시의 6대 핵심 전략산업인 A(항공), B(바이오), C(반도체), D(방산), Q(양자), R(로봇)의 신기술을 체험할 수 있는 통합부스다.

올해는 작년보다 규모와 콘텐츠를 모두 확장했다. VR 드론볼파티, VR 사격체험, AI화가로봇, 댄싱로봇, VR버스체험, 3D펜 키링만들기, 메타버스 체험, 힐링비트, 자율주행, 4차 산업체험 배틀 로봇, 꿈돌이 오락실 총 16가지 체험이 가능하다.

최우경 대전시 대변인은 "미래과학기술체험관은 매년 시설과 콘텐츠를 업그레이드해 왔다"며 "특히 올해는 어린이들이 과학과 신기술을 쉽게 이해하고 체험할 수 있도록 게임과 애니메이션을 접목한 콘텐츠가 많았다. 이 결과 체험관을 찾는 어린이들은 물론 가족 단위 관람객들이 계속 증가하고 있다"고 말했다.

한편 대전미래과학기술체험관에는 KAIST를 비롯해 나노종합기술원, 국립중앙과학관, 한국전자통신연구원, 대전과학산업진흥원과 과학기술 기업 등이 참여했다.





