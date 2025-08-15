트럼프 "미·러 회담 잘되면 알래스카서 우크라까지 3자회담 열리길 원해"

"젤렌스키 포함시 회담서 주고받기식 영토협상 있을 것"



도널드 트럼프 미국 대통령은 알래스카 앵커리지에서 열리는 미·러 정상회담이 성공할 경우 우크라이나 정상까지 참여하는 회담이 열릴 것이며, 러시아·우크라이나 영토 경계와 관련한 협상이 있을 것이라고 15일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 회담 전날인 14일 폭스뉴스 라디오와의 인터뷰에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담은 "(볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 참여하는 3자 간 또는 유럽 정상까지 추가된 다자간의) 다음 회담을 세팅한다"면서 "두 번째 회담이 매우 중요할 것이다. 왜냐하면 합의를 하는 회담이 될 것이기 때문"이라고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 사회보장제도 관련 연설 후 기자들과 진행한 질의응답에서 "내가 (미·러 정상회담에서) 원하는 것은 (3자 또는 다자간) 후속 회담을 위한 상을 차리는 것"이라며 자신과 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령 등 3자 회담이나 유럽 국가 정상들까지 참여하는 다자 정상회의를 구상하고 있다고 밝혔다.

또 트럼프 대통령은 3자 회담 개최 시 이뤄질 수 있는 우크라전 휴전 또는 종전 합의에 대해 "나는 '뭔가를 분배한다'는 말을 쓰고 싶지 않지만 그것이 나쁜 표현은 아니"라며 "어느 정도 경계와 영토 등에서 주고받기가 있을 것"이라고 밝혔다.

미·러 정상회담에서 자신과 푸틴 대통령이 휴전 또는 종전 방안을 마련할 경우 미·러·우크라 3자 정상회담이 열릴 것인데, 거기서 러시아가 2022년 우크라이나를 침공하기 시작한 이후 점령한 우크라이나 영토의 일부를 러시아 영토로 편입하는 데 대한 협상이 이뤄질 것이라는 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 미·러 회담 후 다음 단계 협상이 "조기에 열려야 한다"며 "매우 속히 열리는 것을 보고 싶다"고 밝혔다. 아울러 트럼프 대통령은 이번 회담이 성공적으로 끝나 3자회담을 개최할 경우에 대비해 장소 3곳을 염두에 두고 있다면서 가장 쉬운 옵션은 알래스카로 젤렌스키 대통령을 불러 연이은 회담을 개최하는 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회담 전망에 대해 "지금 나는 그가 합의할 것으로 확신하고 있다고 믿는다"며 "그는 합의할 것이라고 생각한다"고 했다. 그러면서 "이번 회담이 성공적인 회담이 되지 않을 25%의 가능성이 있다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>