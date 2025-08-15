본문 바로가기
송혜교-서경덕, 광복 80주년 '멕시코 한인 독립운동' 알린다

이경호기자

입력2025.08.15 08:39

멕시코 한인 독립운동 안내서와 이번 일을 추진한 서경덕 교수와 배우 송혜교

멕시코 한인 독립운동 안내서와 이번 일을 추진한 서경덕 교수와 배우 송혜교

광복 80주년을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 배우 송혜교가 멕시코 한인들의 독립운동 역사를 국내외에 알리는 안내서 1만부를 기증했다.이번 안내서는 한국어와 스페인어로 제작했으며, 주멕시코한국문화원에 기증해 15일부터 비치해 배포중이다.


안내서의 주요 내용은 대한인국민회 멕시코시티 지방회관, 독립운동가 김익주와 황보영주 거주지, 돌로레스 공동묘지, 과달라하라 안창호 숙소 등을 상세히 소개하고 있다.

서 교수는 "해외에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지의 보존 상황이 썩 좋은 편은 아니다"면서도 "하지만 우리 국민들의 지속적인 관심과 방문이 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지를 보존할 수 있는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.


현장 방문이 어려운 상황이라면 웹사이트 '해외에서 만난 우리 역사 이야기'에서 원본 파일을 내려받아 사용하면 된다.


이번 일은 광복 80주년 기념으로 지난 6월 '사이판·티니안' 역사 안내서 기증 이후 두 번째 진행한 프로젝트며, 오는 11월에 세 번째 프로젝트를 진행할 예정이다.

한편, 지난 14년간 서경덕 기획·송혜교 후원으로 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조작품 등을 39곳에 기증해 왔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

