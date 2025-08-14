◆기획재정부 <국장급 인사> ▲경제공급망기획관 손웅기
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]기획재정부
2025년 08월 14일(목)
◆기획재정부 <국장급 인사> ▲경제공급망기획관 손웅기
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란
"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들
"예상했지만 이 정도일줄"…'하고 싶은 거 다 했다'는 호텔 결혼 비용, 얼마길래
"돈과 욕망은 최고의 키워드…시어머니들의 사랑 얘기도 다뤄보고 파"[파워K우먼]
"요즘 핫한 명품 김건희 목걸이" 쿠팡 등장…가격이 고작 6만원?
동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"