부산 기장군, 벼 재배단지 ‘드론 방제’ 본격 실시… GPS 활용 정밀 살포

노동력 부족 해소·병해충 선제 대응 목적

기장군(군수 정종복)이 오는 18일부터 벼 재배단지를 대상으로 '벼 병해충 드론 방제'를 실시한다.

부산 기장군이 벼 재배단지 '드론 방제'를 실시하고 있다. 기장군 제공

이번 방제는 지난 7월 1차 방제에 이어 두 번째로 시행되며 농촌 고령화로 인한 노동력 부족 문제 해소와 병해충 피해 예방을 위해 추진됐다.

드론을 활용한 항공 방제는 GPS 기술을 적용해 농지 면적과 모양에 관계없이 단시간에 정밀 살포가 가능하다. 이를 통해 농가의 영농비용 부담을 크게 줄이고 병해충 피해를 최소화할 수 있다는 설명이다.

군 관계자는 "드론 항공 방제를 통해 농가의 노동력 부담을 줄이고 병해충에 대한 선제 대응으로 피해를 최소화하겠다"며 "지역 농가의 경쟁력 강화와 지속 가능한 농업 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



