상반기에 뛴 증권업…하반기 '글쎄'

코스피 증권지수 고점 대비 17.02% 하락

세재개편안 실망감 작용

"추가 모멘텀 부족…장기적 관점 필요"

올 상반기 증권사의 주가가 정책과 실적 기대감에 높은 상승세를 기록했다. 하지만 하반기 전망은 밝지 않다. 세제 개편안에 대한 실망감이 작용하고 있는 데다 상승을 이끌 모멘텀이 부족하다는 분석이 나온다.

올해 국내 증시는 증권가의 전망인 ‘상저하고’와는 다르게 선방했다는 평을 받는다. 여러 변동성으로 한 때 2270선까지 내려앉았던 코스피는 마지막 날 2650선에서 마무리했다. 코스닥도 860선을 회복했다. 내년에도 상승 랠리가 이어질 수 있을지 이목이 쏠린다. 연말 여의도 금융가의 고층빌딩들이 내년을 기약하며 밝게 빛나고 있다. 사진=김현민 기자 kimhyun81@ AD 원본보기 아이콘

18일 한국거래소에 따르면 이달 14일 기준 코스피 증권지수는 3618.46을 기록했다. 지난해 말 대비 72.58% 상승했다. 주요 증권사들의 주가도 고공 행진했다. 미래에셋증권은 지난해 말 대비 134.25% 급등했다. 이어 한국금융지주(92.85%), 키움증권(81.15%), 삼성증권(58.16%), 대신증권(56.81%), NH투자증권(38.64%) 등도 가파른 주가 상승을 기록했다.

증권사들의 주가 개선은 실적개선과 함께 정부의 정책 기대감 때문으로 풀이된다. 대신증권에 따르면 커버리지 5개사인 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권, NH투자증권의 합산 2분기 순이익은 1조7434억원으로 컨센서스를 31.4% 상회했다.

정책 기대감에 따른 거래대금 증가가 증권사들의 실적 개선을 이끌었다. 이재명 대통령은 후보 시절부터 '코스피 5000'을 목표로 제시했다. 이런 기대감에 코스피는 지난해 말 대비 34.43% 상승했다. 거래대금도 증가했다. 올해 2분기 일평균 거래대금은 23조6000억원으로 전년 동기 대비 12.6% 급증했다.

하지만 정부의 세제 개편안이 시장의 기대를 충족하지 못하면서 최근 증권업도 조정받고 있다. 코스피 증권지수의 올해 최고치는 지난달 15일 장 중 기록한 4360.64였다.

주식 양도소득세를 부과하는 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 강화한다는 소식과 함께 배당소득 분리과세의 최고세율이 예상보다 높은 수준으로 결정되면서 주식시장에 찬물을 뿌린 것이다. 양도소득세의 경우 다시 기존대로 갈 가능성이 있지만 한 번 꺾인 상승세를 되돌리기에는 역부족이었다.

정태준 미래에셋증권 연구원은 "최근 증권업은 세제개편안에 대한 실망으로 큰 폭의 주가 약세를 보인 바 있다"며 "이는 증시 하락에 대한 우려 외에도 주주환원의 추가 확대에 대한 기대감이 감소한 점도 반영됐다"고 설명했다.

그런 만큼 하반기는 보수적인 시각에서 봐야 된다는 전망이 나온다. 박혜진 대신증권 연구원은 "정책 기대감과 실적 호조로 4월부터 증권주는 100% 가까이 급등했다"며 "그러나 정책적 모멘텀은 소멸했고 상반기 사상 최대 실적을 달성했기 때문에 하반기에 이를 뛰어넘기는 쉽지 않은 상황"이라고 평가했다.

증권가는 신규 성장 동력을 가지고 있거나 배당 이력이 있던 업체를 중심으로 살펴봐야 된다고 조언한다. 박혜진 연구원은 "증권업은 단기 모멘텀보다 구조적 개선을 봐야 하고, 장기적 관점이 필요하다"며 "구조적 개선은 결국 신규 수익원 발굴에 있고, 증권업에서 이는 신규 라이선스로 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

정태준 연구원은 "과거 배당 이력의 중요성은 시장의 기대에 미치지 못하는 세재개편안 발표로 인해 더욱 부각될 것"이라며 "증권은 업계 전반적으로 은행보다 주주환원 정책에 대한 소통이 부족하기 때문에 과거의 배당 이력이 판단의 근거로 활용될 전망"이라고 조언했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>