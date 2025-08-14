본문 바로가기
제80주년 광복절, 양산 출신 독립유공자 서훈

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.14 15:51

경남 양산시는 제80주년 광복절을 맞아 양산 원동면 원리 출신 독립유공자 권오황(權五惶, 1919∼미상) 지사가 국가보훈부의 서훈 대상자로 선정됐다고 전했다.


권오황 지사는 1940년 11월경 일본 도쿄에서 유학 중 일본의 패전을 예견하고 비밀결사 '우리조선독립그룹'에서 조선인에 대한 지도 활동 등을 펼치다가 일본 경찰에 체포됐다.

이번 포상에서 권오황 지사의 고귀한 공훈이 인정돼 건국포장 대상자로 선정됐다.


나동연 시장은 "올해 삼일절에 양산지역 출신의 미서훈 독립운동가 열 분이 서훈을 받은 영예에 이어, 광복 80주년을 맞아 또 다른 영웅의 포상은 양산시민 모두의 가슴에 깊은 감동과 자긍심을 안겨준 감격스러운 일"이라며 "권오황 지사를 비롯한 수많은 독립유공자의 희생과 노력을 잊지 않고 그들의 정신을 이어가야 할 것"이라고 강조했다.

독립유공자 권오황(權五惶, 1919∼미상) 지사, 국가보훈부 서훈 대상자 선정.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

