[포토] 국민의힘 합동연설회 최고위원 후보들

김현민기자

입력2025.08.14 15:42

[포토] 국민의힘 합동연설회 최고위원 후보들
국민의힘 최고위원 후보들이 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김근식, 최수진, 손범규, 김태우, 양향자, 김민수, 김재원, 신동욱 최고위원 후보.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

