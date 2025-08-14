국민의힘 최고위원 후보들이 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김근식, 최수진, 손범규, 김태우, 양향자, 김민수, 김재원, 신동욱 최고위원 후보.
[포토] 국민의힘 합동연설회 최고위원 후보들
2025년 08월 14일(목)
