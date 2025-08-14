한미 조선 협력 훈풍·조선산업 호황 전망… 화인베스틸 실적 개선 ‘본격화’

조선용 형강 전문기업 화인베스틸, 대형 조선소 발주 증가 실적 반등



현대제철 조선용 형강 생산라인 중단결정 따른 수주물량 확대도 기대

한미 조선 협력이 마스가(MASGA: 미국조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 본격화로 새로운 단계로 도약하면서 한국 조선업의 미국 진출이라는 대형 호재와 조선 관련 슈퍼호황이 지속되면서 HD현대, 한화오션 등 대형조선을 주요 거래처로 두고 있는 조선용 형강 생산 전문기업인 화인베스틸의 실적 개선이 뚜렷해지고 있다.

25년 2분기 화인베스틸 공시(잠정)에 의하면 25년 HD현대, 한화오션 등 조선소 수주물량이 대폭 증가하면서 매출액의 경우 전년 동기 245억 대비 88.8% 증가한 463억 매출, 판매량 역시 전년 동기 2만 2070t 대비 92% 증가한 4만 2400t을 판매하면서 실적 회복이 본격화되는 것으로 분석된다.

화인베스틸 관계자에 따르면 "밀려드는 주문량을 채우기 위해 25년 8월부터 주야 2교대 체제로 전환, 일 9시간 생산에서 14시간 생산으로 확대하는 등 생산 물량 확대에 전념하고 있다"고 전했다.

조선용 형강 생산 전문기업인 화인베스틸의 실적개선에는 한국 조선업의 슈퍼호황과 더불어 24년 11월 13일 현대제철이 설비 합리화 조치로 조선용 형강 생산라인 가동을 중단해 화인베스틸의 수주 물량 증가세는 더욱 확대될 전망이다.

화인베스틸 관계자는 "조선업 호황에 따른 제품가격 상승, 철광석 등 원자재 가격 하향 안정세로 원가 경쟁력도 급속히 회복하고 있다"면서 "올해를 기점으로 영업이익 등 수익성 측면에서 큰 폭의 회복이 전망된다"고 말했다.

한미 조선 협력 강화, 미국의 중국 조선소 견제로 한국 조선업 발주 물량 지속이 예측되면서 관련 화인베스틸 주가도 최근 상승해 지난 7월 중순 대비 약 50% 상승한 가격에 거래가 되고 있다.

또 화인베스틸과 같은 화인그룹 계열사인 동일스틸럭스는 자회사인 대선조선의 함정 MRO 분야 진출 가능성이 언론에 보도되면서 동반 수혜를 입을 것으로 관측된다.

미 해군 함정 MRO 사업은 연간 약 20조원 규모로 알려지고 있다. 동일스틸럭스는 대선조선을 인수한 컨소시엄 중 최대 지분을 보유하고 있으며, 최근 공시 자료에 따르면 대선조선은 2024년 1분기 매출 731.2억원, 영업이익 -29.4억원을 기록했으나, 2025년 1분기에는 매출액 702.7억원, 영업이익 12.1억원으로 전년 동기 대비 좋은 실적을 기록한 가운데 2분기 실적은 더욱 호전될 것으로 기대되고 있다.

한국 조선업이 새로운 미국 시장 진출과 더불어 대기업 조선소와 중소, 중견 관련 업체의 상생과 협력이 더욱 확대되길 기대한다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



