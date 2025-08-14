'의령큰줄땡기기' 수해 복구· 여건 고려…1년 연기·2027년 개최

지난 7월 집중호우로 전역 피해 입어…주민 참여·부담 크다고 판단해

경남 의령군은 3년마다 열리는 전통 민속놀이 '의령큰줄땡기기'를 수해 복구 여건을 고려해 2027년 4월 홍의장군축제 기간에 개최한다고 14일 밝혔다.

군은 지난 7월 집중호우로 전역이 피해를 입어, 주민 참여와 비용이 큰 행사를 올해 추진하는 것은 군민 부담이 크다고 판단했다. 내년 큰줄땡기기 행사를 개최하기 위해서는 올해 가을부터 볏짚 구매와 줄을 제작하는 인력 확보 등 준비해야 할 것이 수두룩하다.

의령큰줄땡기기 수해 영향으로 1년 연기, 2027년 개최. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

최명웅 의령큰줄땡기기보존회장은 "군민들이 겪고 있는 고충에 공감해 의령군과 협의 끝에 행사를 1년 연기하기로 했다"며 "충분한 기일을 두고 볏짚 마련 등 내후년 행사에 필요한 사전 작업을 내실 있게 준비하겠다"고 밝혔다.

한편 경상남도 무형유산 제20호로 지정된 의령큰줄땡기기는 역사성과 규모 면에서 국내외적으로 주목받는 전통 민속놀이다. 1975년부터 의병제전 부대행사로 3년마다 개최되며 현재까지 이어져 왔다. 크기와 규모가 세계 최고를 기록해 지난 2005년 9월 세계 기네스북(큰 줄)에 등재됐다.

의령큰줄땡기기 수해 영향으로 1년 연기, 2027년 개최. 의령군 제공 원본보기 아이콘

당시 규모는 길이 251m, 큰고둘레(줄 중앙부) 5~6m(직경 2.2m), 무게54.5t에 달한다. 2015년에는 영산줄다리기, 기지시줄다리기, 삼척기줄다리기, 감내게줄당기기, 남해선구줄끗기 등과 함께 유네스코 인류무형문화유산에 공동 등재되며 그 가치를 세계적으로 인정받았다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>