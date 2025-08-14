양산시, 2025 인구주택총조사 조사요원 173명 모집

관리요원 19명, 조사원 154명 모집

경남 양산시는 5년마다 전국적으로 실시하는 2025 인구주택총조사의 조사요원을 모집한다.

총 모집인원은 173명이며, 관리요원과 조사원 접수기간이 각각 다르니 지원 시 유의해야 한다.

관리요원은 조사요원 지도와 내용검토, 불응가구 설득, 시설 방문조사, 전화조사 등을 하며, 조사원은 가구를 직접 방문해 현장조사 등을 수행하여 정확한 데이터 수집에 기여하게 된다.

관리요원(조사관리자, 조사지원담당자)의 접수 기간은 2025년 8월 11일부터 8월 22일까지이며, 조사원은 2025년 8월 11일부터 9월 17일까지 접수 가능하다.

인구주택총조사 홈페이지를 통한 온라인 접수를 받고 있으며, 조사원 모집에 한해 일정기간 (9월 8일∼9월 17일 변동가능) 방문접수가 가능하다.

세부 사항은 인구주택총조사 홈페이지 내 공고문을 통해 확인할 수 있다. 이번 인구주택총조사는 우리나라 인구와 주택에 대한 종합적인 실태를 파악하기 위해 통계청에서 5년마다 실시하는 대규모 국가통계조사로, 정책 수립과 학술연구, 기업투자 등 다양한 분야의 기초자료로 활용된다.

박숙진 정보통신과장은 "5년마다 실시되는 인구주택총조사는 주요 정책의 수립과 개발을 위한 기초자료로 쓰이는 중요한 국가 통계조사인 만큼 우수 인력들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 전했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



