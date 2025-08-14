러닝복 입고 공원·거리 달린 英 여경들…"한달새 18명 잡았다" 무슨 일?

여성 대상 괴롭힘 다발 지역서 잠복 순찰

경적 울리거나 성희롱성 손짓 등 행위 심각

영국 경찰이 러닝 중인 여성을 비롯해 지나가는 여성을 향해 추파를 던지거나 휘파람을 부는 등 성희롱을 하는 '캣콜링' 범죄가 급증하자 운동복 차림으로 위장한 여성 경찰관을 투입했다. 경찰 측은 이 잠복 작전으로 한 달 만에 18명이 현장에서 검거됐다. 13일(현지시간) 가디언은 영국 서리주 경찰이 최근 러닝 복장과 장비를 착용한 여성 경찰관을 성희롱이 빈번히 발생하는 시간대와 장소에 배치해 소기의 성과를 거뒀다고 보도했다.

여성 경찰관이 캣콜링 범죄 다발 지역에서 러닝을 하다가 사건이 발생하면, 인근에 대기 중인 전문 대응팀이 즉시 투입해 체포하는 방식이다. 잠복 수사에 동행한 LBC 라디오의 보도를 보면, 현장에 투입된 여성 경찰관 두 명은 시작 10분 만에 대형 트럭 운전자로부터 경적과 성희롱성 손짓을 받았고, 불과 30초 뒤 또 다른 차량이 서행하며 비슷한 행동을 했다.

영국 맨체스터대가 발표한 연구에 따르면, 영국 북서부 여성 러너의 3분의 2 이상이 위협, 언어폭력, 물건 투척 등 괴롭힘을 경험한 바 있다. 피해자 상당수는 이를 '일상적 사건'으로 여기며 경찰에 신고하지 않는다고 답했다. 이로 인해 영국 여성의 약 4분의 3이 해가 짧은 겨울철에는 안전 우려로 운동 시간을 낮으로 옮기거나 횟수를 줄이는 등 운동 일정을 변경하고 있다고 나타났다.

서리주 경찰 측 "일종의 괴롭힘이자 범죄, 사회 인식 바뀌어야"

서리주 경찰 측은 이번 조치가 야간 유흥가에서 성범죄 우려 행위를 단속하기 위해 사복 경찰관을 배치해온 기존 활동을 확대한 것이라고 설명했다. 앞서 런던 경찰은 여성 러닝클럽 회원들의 괴롭힘 피해에 대응해 경찰관이 동행하는 '버디 시스템'을 운영하기도 했다. 무엇보다 캣콜링 등의 행위가 처벌받을 수 있는 범죄는 아니더라도 더 심각한 성폭력 등으로 이어질 수 있기에 예방할 필요가 있다는 것이 경찰의 판단이다.

영국 경찰이 러닝 중인 여성을 비롯해 지나가는 여성을 향해 추파를 던지는 등 성희롱하는 행위인 '캣콜링' 범죄가 급증하자 운동복 차림으로 위장한 여성 경찰관을 투입했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 원본보기 아이콘

이번 순찰 작전에 직접 참여한 애비 헤이워드 순경은 "여성들의 캣콜링 피해 경험은 너무 흔한 일로 매일 겪는 학대와 같다"며 "이것도 괴롭힘으로 인식돼야 한다"고 지적했다. 이어 그는 "이런 행동은 무지로 인한 것일 수 있지만, 더 심각한 문제를 불러올 수도 있다"며 "그런 행동이 옳지 않다는 것을 이해시켜 잠재적인 범죄를 막도록 경찰이 개입해야 한다"고 밝혔다. 이번 작전 책임자인 존 베일 경감은 "단순히 쳐다보거나 소리를 지르는 행위가 법에 저촉되진 않아도, 이런 행동만으로 여성들이 달리기 같은 일상적인 활동을 포기하게 만들 수 있다"며 "초기에 위험을 차단해야 한다"고 강조했다.





