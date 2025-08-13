본문 바로가기
이재명 대통령, 문체부 1·2차관 등 차관급 10명 인사

송승섭기자

입력2025.08.13 16:42

문체부 1차관 김영수, 2차관 김대현
국정원 3차장 김창섭 과학기술부장
조달청장 백승보, 통계청장 안형준,
농진청장 이승돈, 산림청장 김인호, 기상청장 이미선
민주평통 사무처장 강용승, 소청심사위원장 정한중

이재명 대통령이 13일 10명의 차관급 인사를 단행했다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑을 통해 이 대통령이 문화체육관광부 1차관에 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장을, 2차관에 김대현 전 문체부 종무실장을 임명했다고 밝혔다. 국가정보원 3차장에는 김창섭 과학기술부장이 임명됐다.

조달청장과 통계청장에는 각각 백승보 현 조달청 차장, 안형준 현 통계청 차장을 지명했다. 농촌진흥청장은 농업연구사로 입사해 요직을 거쳤던 이승돈 국립농업과학원장을, 산림청장은 김인호 환경교육혁신연구소장을 발탁했다. 기상청장은 이미선 전 기상청 수도권 기상청장을 기용했다.


민주평화통일자문회의 사무처장은 강용승 전북겨레하나 공동대표가 맡는다. 소청심사위원회 위원장은 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수다. 정 교수는 사법연수원생 시절 12·12 쿠데타에 대한 검찰의 기소유예 처분을 정면으로 비판한 인물이다.


이날 인사에는 부처에 장기간 몸담은 관료 출신들이 대거 포진됐다. 강 대변인은 "조직 내에서 경험이 많이 쌓여있고, 인적 신망이 두텁고 오랜 경륜 가진 사람으로서 실용 기조가 반영됐다고 보면 된다"고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

