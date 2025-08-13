"베트남 여행 후 온몸이 붉게"…해외서 '70%'이상 걸린다는 감염병 '주의'

올해 홍역환자 68명…작년보다 1.4배 늘어

해외 유입 사례, 전체 72.1% 차지

올해 전세계에서 홍역이 유행하고 있는 가운데 해외 유입 사례가 증가하면서 국내 홍역 환자가 지난해보다 1.4배 늘어난 것으로 나타났다.

전 세계 유행하는 홍역이 국내서도 증가하고 있다.

13일 질병관리청에 따르면 지난 9일 기준 국내에서 발생한 홍역 환자는 모두 68명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(47명)보다 1.4배 늘어난 것이다.

이들 중 해외 감염 후 국내에서 확진된 해외 유입 사례는 49명으로, 전체의 72.1%를 차지했다. 이들의 방문 국가는 베트남(42명), 남아프리카공화국(3명), 우즈베키스탄·태국·이탈리아·몽골(각 1명) 등이었다.

이들을 통해 가정이나 의료기관에서 추가 전파된 해외 유입 관련 사례는 19명이었다.

환자 중 78%(53명)는 19세 이상 성인이었다. 이 중 54%(37명)는 홍역 백신 접종력이 없거나 접종 여부를 몰랐다.

코로나19 이후 사회적 교류 및 국제 여행 증가, 팬데믹(전염병 대유행) 기간 중 낮아진 백신 접종률 등의 영향으로 전 세계에 홍역이 확산해 세계보건기구(WHO) 추산 작년 세계 홍역 환자는 약 36만명에 달했다.

WHO 서태평양지역사무처에 따르면 올해 역내 주요 국가의 인구 100만명당 홍역 환자 발생률은 몽골 673.3명, 캄보디아 290.0명, 라오스 145.6명, 필리핀 38.7명, 말레이시아 25.2명 등이다.

북미 지역에서도 홍역 환자가 크게 늘었다. 홍역 퇴치국으로 분류됐던 미국도 홍역환자가 급증해 33년 만에 최고치를 기록했고, 캐나다에서도 확진자가 늘면서 지난 7월 기준 홍역 확산국 상위 10개국 중 유일한 서방 국가로 이름을 올렸다.

제2급 법정 감염병인 홍역은 공기로 전파되는 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병으로 잠복기는 7~21일이다. 주로 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이 증상이 발생하고 홍역 환자와의 접촉이나 기침 또는 재채기를 통해 만들어진 비말(침방울) 등으로 쉽게 전파된다.

폐렴, 뇌염, 사망으로 이어질 수 있지만 일반적인 경우 특별한 치료 없이 수분·영양 공급 등 대증 요법, 안정을 취하는 것만으로도 증상이 완화된다. 다만 중이염과 폐렴, 설사·구토로 인한 탈수 등 합병증이 있는 경우 입원 치료를 받아야 한다.

면역이 없는 사람이 홍역 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있으나 홍역 백신(MMR) 접종으로 충분히 예방할 수 있는 만큼 출국 전에는 예방접종을 하는 것이 좋다.

질병청은 "홍역 예방접종 미접종자나 접종 여부가 불확실한 경우에는 출국 전 예방접종을 완료해 주길 바란다"며 "또 해외 방문 후 3주 이내 발열, 발진 등 홍역 의심 증상이 발생하면 속히 의료기관을 찾아가 해외 방문 이력을 알리고 진료받기를 바란다"고 강조했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



