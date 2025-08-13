본문 바로가기
광양중앙초, '무실점 전승' 전국여자축구선수권 제패

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.13 13:42

올해 주요 3대 대회 결승행…초등부 최강 입증

전남 광양중앙초등학교 여자축구부가 '제24회 전국여자축구선수권대회'에서 무실점 우승을 차지하며 다시 한번 전국 정상에 올랐다.


지난 12일까지 경남 창녕에서 열린 이번 대회에는 전국 19개 초등부 팀이 참가했다. 광양중앙초는 예선 첫 경기에서 경남남강초와 비겼지만, 이후 전 경기에서 골문을 잠그며 결승까지 단 한 골도 내주지 않았다.

광양중앙초 여자축구부가 '제24회 전국여자축구선수권대회'에서 무실점 우승을 차지했다. 광양중앙초 제공

결승 상대는 전북풋볼WFC였다. 팽팽한 승부 속에 터진 결승골을 끝까지 지켜 1-0 승리를 완성했다. 철벽 수비와 기회 포착 능력이 빛났다. 올해 광양중앙초는 춘계여자축구연맹전 준우승과 여왕기 전국여자축구대회 우승에 이어 이번 대회까지 휩쓸며 초등부 최강 자리를 굳혔다.

최현 교장은 "세 번의 큰 대회에서 모두 결승에 오른 것도 대단한데, 두 번이나 우승을 차지했다"며 "포기하지 않고 끝까지 뛰어준 아이들이 자랑스럽다"고 말했다.


광양중앙초는 오는 11월 경북 포항에서 열리는 추계한국여자축구연맹전을 준비한다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
