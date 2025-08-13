"'청담동 술자리 의혹' 제기 김의겸, 한동훈에 손해배상"

김의겸·더탐사 상대 손해배상 소송 제기

韓 일부승소 판결…"8000만원 배상"

한동훈 전 국민의힘 대표가 이른바 '청담동 술자리 의혹'을 제기한 김의겸 새만금개발청장을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 1심에서 일부 승소했다.

한동훈 국민의힘 대선 경선 후보가 3일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 21대 대통령선거 후보자 선출을 위한 제5차 전당대회에 참석하고 있다. 2025.05.03 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

서울중앙지법 민사합의14부(부장판사 정하정)는 13일 한 전 대표가 김 청장과 유튜브 매체 '시민언론 더탐사' 강진구 전 대표 등을 상대로 제기한 10억원의 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다. 배상액은 8000만원으로 산정됐다.

재판부는 "원고가 주장하는 피고들이 적시했다는 사실관계는 허위라고 판단한다"며 "김 청장과 강 전 대표 등 피고 5명이 공동해서 7000만원, 의혹의 최초 제보자인 이모씨가 1000만원을 배상하라"고 했다.

청담동 술자리 의혹은 2022년 7월19일 밤부터 20일 새벽 사이 윤 대통령과 한 전 대표가 김앤장 법률사무소 변호사 30명과 강남구 청담동 바에서 첼로 공연과 함께 술자리를 가졌다는 의혹이다. 김 청장은 2022년 10월 국회 국정감사 과정에서 이 같은 의혹을 제기했다.

김 청장은 국감에서 제기한 의혹은 국회의원 면책특권이 적용돼 불기소했고, 유튜브를 통해 방송한 것에 대해서만 기소돼 1심 재판을 받고 있다. 강 전 대표는 2022년 10월부터 2023년 1월 사이 총 19회에 걸쳐 유튜브 방송에서 해당 내용을 다뤄 윤 대통령과 한 전 대표의 명예를 훼손한 혐의(정보통신망법 명예훼손)로 함께 재판에 넘겨졌다.





염다연 기자



