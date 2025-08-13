본문 바로가기
메이아이, K팝 포토카드 전문숍 '포카스팟'에 AI 솔루션 '매쉬' 공급

최호경기자

입력2025.08.13 09:39

방문객 동선·구매 전환율 분석 등 지원

메이아이는 인플루디오와 자사의 매장 분석 인공지능(AI) 솔루션 '매쉬(mAsh)' 공급 계약을 체결하고, K팝 아이돌 포토카드 전시·거래 공간 '포카스팟'에 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.


이번 계약으로 메이아이는 포카스팟 전 지점에 매쉬를 공급하고 ▲매장 앞 유동인구 ▲방문객 수 ▲성별·연령대 등을 측정한다. 수집된 데이터를 기반으로 방문부터 결제까지의 구매 여정과 단계별 전환율을 분석하고, 지점별 방문객 성향에 맞춘 매장 운영 전략 수립을 지원할 계획이다.

메이아이는 인플루디오와 자사의 매장 분석 인공지능(AI) 솔루션 '매쉬(mAsh)' 공급 계약을 체결했다. 메이아이

포카스팟은 현재 메이아이가 제공하는 웹 기반 대시보드 '매쉬보드(mAsh Board)'에서 맞춤형 대시보드를 구성하고 매출 변동 원인 등 매장 성과 지표를 종합적으로 관리하고 있다. 이번 정식 계약에 앞서 3개월간 포카스팟 명동점 1~2층을 방문한 고객들의 이동 데이터를 기반으로 키오스크 구매 전환율을 측정했으며, 향후 3층의 언박싱존, 포카꾸미기존 등 고객만족 공간의 데이터를 분석한 뒤 이를 토대로 매장 운영 전략을 한층 고도화할 방침이다.

김찬규 메이아이 대표는 "국내외 방문객의 구역별 구매 여정을 분석하고 단계별 전환율을 측정해 개선점을 구체화하는 과정이 인상 깊었으며, 인플루디오의 매장 운영 효율화를 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
