본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[속보]경찰, '오산 옹벽붕괴' 안전점검 업체 압수수색

임춘한기자

입력2025.08.13 09:15

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]경찰, '오산 옹벽붕괴' 안전점검 업체 압수수색
AD
원본보기 아이콘

[속보]경찰, '오산 옹벽붕괴' 안전점검 업체 압수수색





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에? 1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

노상 음주, 공원 흡연, 수영복 활보…유럽서 잘못 걸리면 수 백만원 벌금폭탄

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기