[클릭 e종목]"삼성E&A, 계열사 물량 수주로 반등"

하나증권이 13일 삼성E&A에 대해 삼성전자 평택 4공장(P4)의 본격적인 매출화, P5의 공사 재개, 미국 공장 투자까지 더해진다면 비화공 부문에서의 추정치 상향이 이루어질 수밖에 없다며 목표주가를 3만3000원에서 3만9000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

하나증권은 삼성E&A의 투자 포인트로 삼성 계열사 물량의 수주 증가를 꼽았다. 특히 삼성E&A의 비화공 매출액을 견인하는 삼성전자의 반도체 공장 건설 기대감이 높다. P4의 경우 올해 4월부터 재개 검토 뉴스가 나왔으며, 이달 초엔 P5에 기초공사를 위한 인력을 파견할 계획이라는 소식도 전해졌다.

김승준 하나증권 연구원은 "과거 2021년~2023년 비화공 매출액이 크게 증가했었던 배경에는 삼성의 '1년에 팹 1곳' 전략으로, 해당 기간 P3, 테일러1, P4, P5의 수주가 있었다"며 "2024년 공사를 진행하던 P4와 P5 공사 중단으로 비화공 매출액이 감소했지만, 2025년 이후부터 P4의 공사 재개 및 P5 재개 가능성, 계열사의 미국 투자 기대감으로 비화공 수주가 다시 증가할 수 있다"고 봤다. 미국의 경우 상호관세 합의에서 2000억달러 대미 투자 약속에 반도체와 바이오가 명시되면서 테일러 2공장, 삼성바이오로직스 공장 수주가 기대된다.

김 연구원은 "올해 비화공 수주 시장 추정치에는 삼성바이오로직스 6공장에 대한 수주(약 2조원)만 포함돼 있어, 삼성전자의 투자 재개에 대해서는 아직 추정치에 반영되지 않았다"며 "삼성E&A의 밸류는 역사적 밴드 하단에 있다. 최근 주가가 상승했어도 여전히 저렴하다"고 평가했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>