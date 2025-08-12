성북구·LH, 성북1구역 등 신속 정비사업 추진 업무협약

성북1·장위9·12구역, 종암동 모아타운 탄력

서울 성북구(구청장 이승로)가 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부와 손잡고 관내 정비사업의 신속한 추진과 쾌적한 도시·주거환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다. 이날 구청에서 진행한 협약식에는 이승로 성북구청장과 박현근 LH서울지역본부장 등 관계자들이 참석했다.

이승로 성북구청장(중앙 오른쪽)과 박현근 LH서울지역본부장(중앙 왼쪽) 등 관계자들이 12일 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. 성북구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 협약의 주요 대상 사업은 ▲성북1구역 ▲장위9구역 등 LH 주도의 공공재개발 ▲장위12구역 도심공공주택복합사업 ▲종암동 125-1번지 모아타운 등 4곳이다.

협약에는 사업 여건 조성과 행정지원, 신규 정비사업 후보지 발굴, 서민·청년 주거안정을 위한 주거환경 개선 및 주택공급 확대가 명시됐다. 이를 실현하기 위해 구와 LH는 사전부터 실무협의체를 구성해 운영방안을 논의해왔다.

이승로 구청장은 “전국에서 가장 많은 정비사업이 진행 중인 성북구에서 이번 협약을 발판으로 더 나은 도시·주거환경을 만들겠다”며 “서민과 청년 주거 안정에도 기여할 수 있도록 추가 주택공급도 확대하겠다”고 말했다.

관내 주요 사업 규모는 ▲장위9구역(장위동 238-83번지 일대) 약 8만4000㎡, 지하 3층~지상 38층 2230세대 ▲성북1구역(성북동 179-68번지 일대) 약 10만9000㎡, 지하 3층~지상 30층 2086세대 ▲장위12구역(장위동 231-236번지 일대) 약 5만9000㎡, 지하 3층~지상 25층 1386세대 등이다.

성북구에서는 이번 협약으로 기존 사업지들이 한층 속도를 내고, 장기 지연 우려가 있던 사업 추진에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망했다.





김민진 기자



