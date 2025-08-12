금호건설, 2분기 영업이익 162억원…3개 분기 연속 흑자 행진

매출 531억원 영업이익 162억원

원가율 개선·토목 부문 실적 회복

부채비율 607.2%, 재무건전성 개선

금호건설이 지난해 4분기부터 3개 분기 연속 흑자달성에 성공했다. 실적 악화에 영향을 미쳤던 원가율이 개선되고 주택 부문에서 거둔 분양 성과가 반영된 결과다.

금호건설은 12일 잠정 실적 공시를 통해 연결기준 올해 2분기 매출이 5312억원을 기록했다고 밝혔다.지난해 2분기(5111억원)와 비교해 3.9% 증가한 규모다.

영업이익은 162억원으로 지난해 2분기 381억6400만원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 영업이익률도 3%로 올랐다. 금호건설은 지난해 4분기(55억원) 이후로 올해 1분기와 2분기 각각 57억원, 162억원의 영업이익을 거두며 3개 분기 연속 흑자 흐름을 이어가고 있다

수익성 악화에 영향을 미쳤던 원가율도 개선됐다. 올해 2분기 원가율은 93.6%로, 지난해 4분기 94.6%에서 올해 1분기 95.8%로 상승한 후 이번 분기 들어 다시 낮아졌다.

금호건설은 주택 부문의 안정적인 수익 구조를 바탕으로 원가율이 개선되고 토목 부문에서 실적을 회복하면서 실적이 개선됐다고 설명했다. 지난해 2분기에는 일부 현장의 준공 지연과 원가율 상승으로 매출총이익과 영업이익이 감소했지만, 올해 2분기에는 원가율이 낮아지며 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

주택 부문의 경우 지난해 런칭한 신규 브렌드 아테라가 청약시장에서 좋은 반응을 얻었다. 지난 4월 일반분양을 실시한 '청주테크노폴리스 아테라 2차'가 계약 시작 2주 만에 전 가구 계약을 완료하며 조기 완판에 성공했다. 건축 부문에서는 대웅제약 마곡연구소와 원주세브란스 기독병원 등 민간 건축 현장의 공정 활성화로 원가율이 개선됐다.

위험 요인으로 꼽혔던 높은 부채비율도 개선됐다. 2분기 부채 비율은 607.2%로 전분기 대비 41.2%포인트(P) 감소했다. 앞서 금호건설의 부채비율은 지난해 3분기 공사비 상승분에 대해 선제적으로 손실을 반영하면서 부채비율이 640%까지 치솟았다. 올해 1분기에는 이보다 소폭 증가한 648%를 기록한 바 있다. 그러나 지난 분기 2600억원이었던 차입금이 2분기 들어 2362억원으로 줄면서 부채비율이 낮아졌다. 차입금 의존도도 1분기 16%에서 14.9%로 하락했다.

금호건설은 하반기에도 실적 성장세가 지속될 것으로 봤다. 주요 분양 사업장이 본격 착공에 들어서고 수익성이 높은 사업장의 매출이 확대되면서 안정적인 실적 개선 흐름이 한층 강화될 것이라는 전망이다.

금호건설 관계자는 "지난해 말부터 이어온 흑자 기조가 이번 2분기 더욱 가속되며 실적 개선 폭이 확대됐다"며 "3·4분기에 주요 분양 사업장이 본격 착공에 들어서고 수익성이 높은 사업장의 매출이 확대되면서 전 사업 부문에서 고른 성장이 기대된다"고 말했다





