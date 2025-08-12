진에어, 부가서비스 이용 가이드 공개

여행객 구성·목적따라 부가서비스 추천

진에어가 12일 여행객의 취향과 목적에 따라 최적의 부가서비스를 추천하는 이용 가이드를 홈페이지에 공개했다.

항목별로 보면 우선 친구·연인과 함께하는 여행이라면 ▲사전 좌석과 ▲우선 수하물 서비스가 유용하다고 추천했다. 사전 좌석은 온·오프라인 구매가 가능하며 온라인으로 신청 시 5000원 할인된 가격으로 적용된다.

가족 여행객이라면 부치는 짐이 많을 경우 ▲사전 수하물 부가서비스가 유용하다. 또한, 아이들과 함께하는 여행이라면 ▲사전 기내식을 신청해놓으면 좋다. 여행 중에 발생할 수 있는 만일의 상황에 대비해 ▲여행자 보험에 가입하는 것도 도움이 된다.

나홀로 여행객은 부가서비스의 선택 폭도 다양하다. 진에어는 개별 부가서비스 상품을 결합해 개별적으로 구매하는 것보다 저렴하게 이용할 수 있는 ▲묶 음할인 상품도 운영하고 있다. 좌석팩(좌석+우선 수하물), 밀팩(기내식+좌석), 수하물팩(초과 수하물 5kg+좌석) 등 다양한 옵션 중에서 선택해 경제적인 여행을 즐길 수 있다.

짐이 많은 골프여행객을 위한 부가 서비스도 있다. 진에어는 ▲골프백 베이직(초과 수하물 7㎏+우선 수하물 2개)과 ▲골프백 스페셜(초과 수하물 7㎏+우선 수하물 2개+항공커버)을 추천한다. 개별 상품 대비 최대 15% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

부가서비스별 구매 및 환불 기한은 사전좌석, 사전 수하물, 우선 수하물, 묶음할인의 경우 출발 24시간 전까지, 사전 기내식과 밀팩 묶음할인의 경우 항공기 출발 72시간 전까지, 여행보험은 출발 1시간 전까지 가능하다.

진에어 관계자는 "개인의 취향과 여행 목적에 맞는 부가서비스를 통해 항공 여행의 특별함을 더하시길 바란다"라고 전했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



