양산시, ‘양산사랑 건강걷기’ 3차 접수 시작

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.12 10:01

경남 양산시는 시민들의 건강생활 실천을 장려하고 걷기 문화를 조성하기 위해 2025년 '양산사랑 건강걷기' 사업의 3차 접수를 오는 9월 1일부터 5일까지 접수한다.

양산사랑 건강걷기. 양산시 제공

양산사랑 건강걷기. 양산시 제공

걷기는 가장 쉬우면서도 효과적인 유산소운동으로 심혈관 질환 예방, 골다공증 예방, 당뇨병 관리, 근력과 균형 능력 향상 등 다양한 신체적 효과를 가져다줄 뿐만 아니라 우울증 개선 등 정신건강에도 큰 도움이 된다.


신청 대상은 스마트폰을 사용하는 20세 이상 양산시민이며, 양산시보건소 누리집의 '양산사랑 건강걷기'메뉴를 통해 온라인 접수를 하거나 양산시보건소 1층 통합건강증진실 또는 동부건강생활지원센터 2층 건강측정실을 방문해 신청할 수 있다.

참여자는 1일 1만보, 주 5일 이상, 5주 연속 걷기 목표를 달성해야 하며, 목표 달성 시 인센티브로 온누리상품권(5000원)을 제공받을 수 있다.


올해 상반기 실시한 '양산사랑 건강걷기'에는 총 2619명이 참여했으며, 이 가운데 1938명이 목표를 달성해 74%의 달성률로 시민들에게 큰 호응을 얻었다.


보건소 관계자는 "걷기는 가장 쉽고 효과적인 운동 중 하나로 꾸준한 걷기를 통해 건강을 개선할 수 있다"며 "걷기야말로 건강한 내일을 위한 첫걸음이니 많은 참여를 바란다"고 말했다.

양산사랑 건강걷기 3차 접수 안내.

양산사랑 건강걷기 3차 접수 안내.

원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
