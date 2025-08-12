본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘꿈을 향한 날개’… 건보공단 부울경본부, 아동·청소년 자립 멘토링

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.12 08:39

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘하늘반창고 키즈’ 결연시설 6곳·청소년 50여명 초청… 금융교육 등 멘토링

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)가 지역 아동·청소년의 자립 지원에 팔을 걷었다.


공단은 지난 11일 '하늘반창고 키즈' 결연시설 6곳과 부산시청소년자립지원관 소속 청소년 50여명을 초청해 '꿈을 향한 날개' 진로 멘토링 행사를 열었다.

건보공단 부울경본구가 '꿈을 향한 날개' 진로 멘토링 행사를 열고 기념촬영하고 있다. 건보공단 제공

건보공단 부울경본구가 '꿈을 향한 날개' 진로 멘토링 행사를 열고 기념촬영하고 있다. 건보공단 제공

AD
원본보기 아이콘

'하늘반창고 키즈'는 아동보육시설 입소 아동이 성인이 될 때까지(만 18세) 사회공헌기금을 활용해 양육과 자립을 돕는 건보공단 대표 사업이다.

이날 행사에서 공단 직원 2명은 주요 업무와 채용 절차를 소개하고, 자신의 실패 극복 경험을 토대로 진로 탐색 과정을 공유했다. 초청 금융 강사는 실생활에 필요한 금융 교육을 진행하고 이어진 소그룹 멘토링에서는 청소년들과 진로·생활 고민을 나누며 응원 메시지를 전했다.


조준희 본부장은 "오늘의 경험이 청소년들에게 든든한 밑거름이 되길 바란다"며 "공단은 앞으로도 미래 세대 곁에서 든든한 후원자 역할을 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기