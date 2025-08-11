도널드 트럼프 미국 대통령이 수도인 워싱턴 D.C. 경찰청을 연방정부 통제 아래 두고 주방위군을 투입하겠다고 11일(현지시간) 밝혔다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[속보]트럼프 "워싱턴DC에 주방위군 투입"
2025년 08월 12일(화)
