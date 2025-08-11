본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

소노인터, IPO 미룬다…"티웨이항공 자본잠식 해결이 우선"

박재현기자

입력2025.08.11 11:36

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"상장예비심사 청구 시기 전략적 조정"

대명소노그룹 소노인터내셔널은 추진 중인 기업공개(IPO)와 관련해 상장예비심사 청구 시기를 전략적으로 조정하기로 했다고 11일 밝혔다.

소노인터, IPO 미룬다…"티웨이항공 자본잠식 해결이 우선"
AD
원본보기 아이콘

소노인터내셔널은 티웨이항공의 자본잠식 이슈를 선제적으로 해결하는 것이 티웨이항공의 소액주주 보호와 소노인터내셔널의 투자자가 될 주주 보호 차원에서 바람직하다고 판단했다고 설명했다.


소노인터내셔널 관계자는 "이번 일정 조정은 단순한 연기가 아닌 기업의 장기적인 가치 제고를 공고히 하기 위한 선택"이라며 "최대주주 변경으로 인한 티웨이항공 소액주주들의 우려를 불식시키고 자본 확충을 선제적으로 진행하는 것이 자본시장 관점에서 더 타당하다고 판단했다"고 밝혔다.

소노인터 측은 이번 IPO 일정 연기가 티웨이항공의 소액주주를 보호하고 주주가치를 극대화할 수 있어 기업가치 제고 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.


소노인터내셔널 관계자는 "내실 있는 성장 기반을 확고히 하고 향후 시장 상황과 대내외 제반 사항을 면밀히 검토해 상장 추진을 이어갈 것"이라며 "중장기적으로 IPO를 통한 국내외 사업 확대에도 박차를 가할 계획"이라고 덧붙였다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기