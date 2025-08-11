소노인터, IPO 미룬다…"티웨이항공 자본잠식 해결이 우선"

"상장예비심사 청구 시기 전략적 조정"

대명소노그룹 소노인터내셔널은 추진 중인 기업공개(IPO)와 관련해 상장예비심사 청구 시기를 전략적으로 조정하기로 했다고 11일 밝혔다.

소노인터내셔널은 티웨이항공의 자본잠식 이슈를 선제적으로 해결하는 것이 티웨이항공의 소액주주 보호와 소노인터내셔널의 투자자가 될 주주 보호 차원에서 바람직하다고 판단했다고 설명했다.

소노인터내셔널 관계자는 "이번 일정 조정은 단순한 연기가 아닌 기업의 장기적인 가치 제고를 공고히 하기 위한 선택"이라며 "최대주주 변경으로 인한 티웨이항공 소액주주들의 우려를 불식시키고 자본 확충을 선제적으로 진행하는 것이 자본시장 관점에서 더 타당하다고 판단했다"고 밝혔다.

소노인터 측은 이번 IPO 일정 연기가 티웨이항공의 소액주주를 보호하고 주주가치를 극대화할 수 있어 기업가치 제고 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

소노인터내셔널 관계자는 "내실 있는 성장 기반을 확고히 하고 향후 시장 상황과 대내외 제반 사항을 면밀히 검토해 상장 추진을 이어갈 것"이라며 "중장기적으로 IPO를 통한 국내외 사업 확대에도 박차를 가할 계획"이라고 덧붙였다.





