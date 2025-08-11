정읍시, 15일 제80주년 광복절 경축식 연다

기념영상 상영·기념사·경축사 순 진행

전북 정읍시가 오는 15일 오전 10시 연지아트홀에서 제80주년 광복절을 맞아 순국선열의 희생을 기리고 광복의 의미를 되새기는 경축식을 개최한다.

정읍시가 제80주년 광복절을 맞아 순국선열의 희생을 기리고 광복의 의미를 되새기는 경축식을 오는 15일 오전 10시 연지아트홀에서 열린다. 정읍시 제공

11일 시에 따르면 이번 경축식은 이학수 시장과 윤준병 국회의원, 도·시의원, 보훈단체장, 기관·단체장, 시민 등 180여명이 참석할 예정이다.

행사는 국기에 대한 경례를 시작으로 광복절 기념영상 상영, 기념사와 경축사, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 엄숙하고 경건하게 진행된다.

시는 이를 통해 나라를 위해 목숨을 바친 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기리고, 광복의 가치를 시민과 함께 되새긴다는 계획이다.

이학수 시장은 "조국을 위해 헌신하신 분들의 숭고한 넋을 기리며, 시민 모두가 한마음으로 광복 그날의 기쁨을 함께하길 바란다"며 "광복절 당일 집집마다 태극기를 게양해 나라 사랑의 마음을 표현해 주시길 부탁드린다"고 말했다.

한편 시는 주요 기관과 단체와 함께 태극기 달기 운동을 전개하고, 광복절의 의미를 알리기 위해 홈페이지와 SNS, 이통장 회보 등 다양한 매체를 활용해 홍보에 나설 예정이다. 시는 이를 통해 보훈문화 확산과 시민참여 분위기 조성에 힘쓸 방침이다.





