본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

한-베, 10개 양해각서 교환 논의…"2030년까지 교역액 1500억불로"

송승섭기자

입력2025.08.11 08:54

수정2025.08.11 09:03

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

또럼 베트남 공산당 서기장 국빈방문
이 대통령, 10일 또럼 서기장 정상회담

또 럼 베트남 당 서기장 내외가 지난 10일 서울공항에 도착, 비행기에서 내리며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

또 럼 베트남 당 서기장 내외가 지난 10일 서울공항에 도착, 비행기에서 내리며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령은 11일 국빈 방문 중인 또럼 공산당 서기장과 만나 양국 간 포괄적 전략동반자 관계를 발전시키기 위한 공동성명을 발표한다. 두 정상은 과학기술과 인력교류 등 10개 부문에서 양해각서(MOU)를 교환하고, 2030년까지 교역액을 1500억달러로 확대하자는 데 뜻을 모았다.


대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 오전 9시30분 용산 대통령실에서 또럼 서기장을 만나 공식 환영식을 연다. 또럼 서기장은 베트남 국가서열 1위에 해당하는 인물로, 베트남 당서기장의 방한은 2014년 이후 11년 만이다. 현 정부로서도 67일 만에 맞이하는 첫 외빈이자 국빈이다.

이 대통령은 또럼 서기장과의 환영식 이후 10시 소인수회담, 10시20분 확대회담을 거쳐 12시 공동언론 발표를 가진다. 양국은 발표에서 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 낼 예정이다.


두 정상은 협력을 위한 MOU 문건도 교환한다. 문건은 ▲과학기술 협력 ▲저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 ▲재생에너지 협력 ▲인력 송출 및 도입 관련 ▲중앙은행 간 협력 ▲금융감독당국 간 협력 ▲교육 협력 MOU에 대한 보충 약정 ▲수산 협력 ▲원전 분야 인력양성 협력 ▲평택시-다낭시 간 협력 등 10개다.


대통령실은 핵심 협력국인 베트남과 전략적·미래지향적 협력이 강화될 것으로 기대된다고 설명했다. 외교·안보 부문에서는 베트남과 국방·방산과 관련된 장관급 회담을 갖기로 했고, 2008년 이후 중단된 양국 간 방산군수공동위원회도 재개하기로 했다. 또 베트남 측은 남북 간 대화 및 협력 재개를 위한 우리 정부의 노력에 환영과 지지를 표하기로 했다.

경제적 측면에서는 양국은 한-베트남 자유무역협정(FTA)을 발전시켜나가자고 공감했고, 지난해 양국 교역액 867억불을 2030년 1500억불로 키우자는데 합의했다. 또 베트남 측은 현지 우리 기업 1만개의 원활한 기업 활동을 위해 투명하고 안정적인 환경을 조성하겠다고 강조했다.


이 밖에도 양국은 장관급 한-베트남 과학기술공동위를 통한 협력 확대 기회를 모색하고 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 분야에서 공동연구와 인력양성 교류를 추진하는 데 뜻을 같이했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

김문수 "李정부 저지 공감한다면 누구와도 연대"

생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이

"비행기 놓치면 안돼" 여권 만료 10살 아들 공항에 두고 떠난 부모

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

6·27 대책 한 달만에 수도권 하락거래 4.1%P↑…세종도 10%P 늘어

새로운 이슈 보기