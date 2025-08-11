한-베, 10개 양해각서 교환 논의…"2030년까지 교역액 1500억불로"

또럼 베트남 공산당 서기장 국빈방문

이 대통령, 10일 또럼 서기장 정상회담

또 럼 베트남 당 서기장 내외가 지난 10일 서울공항에 도착, 비행기에서 내리며 손을 흔들고 있다.

이재명 대통령은 11일 국빈 방문 중인 또럼 공산당 서기장과 만나 양국 간 포괄적 전략동반자 관계를 발전시키기 위한 공동성명을 발표한다. 두 정상은 과학기술과 인력교류 등 10개 부문에서 양해각서(MOU)를 교환하고, 2030년까지 교역액을 1500억달러로 확대하자는 데 뜻을 모았다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 오전 9시30분 용산 대통령실에서 또럼 서기장을 만나 공식 환영식을 연다. 또럼 서기장은 베트남 국가서열 1위에 해당하는 인물로, 베트남 당서기장의 방한은 2014년 이후 11년 만이다. 현 정부로서도 67일 만에 맞이하는 첫 외빈이자 국빈이다.

이 대통령은 또럼 서기장과의 환영식 이후 10시 소인수회담, 10시20분 확대회담을 거쳐 12시 공동언론 발표를 가진다. 양국은 발표에서 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 낼 예정이다.

두 정상은 협력을 위한 MOU 문건도 교환한다. 문건은 ▲과학기술 협력 ▲저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 ▲재생에너지 협력 ▲인력 송출 및 도입 관련 ▲중앙은행 간 협력 ▲금융감독당국 간 협력 ▲교육 협력 MOU에 대한 보충 약정 ▲수산 협력 ▲원전 분야 인력양성 협력 ▲평택시-다낭시 간 협력 등 10개다.

대통령실은 핵심 협력국인 베트남과 전략적·미래지향적 협력이 강화될 것으로 기대된다고 설명했다. 외교·안보 부문에서는 베트남과 국방·방산과 관련된 장관급 회담을 갖기로 했고, 2008년 이후 중단된 양국 간 방산군수공동위원회도 재개하기로 했다. 또 베트남 측은 남북 간 대화 및 협력 재개를 위한 우리 정부의 노력에 환영과 지지를 표하기로 했다.

경제적 측면에서는 양국은 한-베트남 자유무역협정(FTA)을 발전시켜나가자고 공감했고, 지난해 양국 교역액 867억불을 2030년 1500억불로 키우자는데 합의했다. 또 베트남 측은 현지 우리 기업 1만개의 원활한 기업 활동을 위해 투명하고 안정적인 환경을 조성하겠다고 강조했다.

이 밖에도 양국은 장관급 한-베트남 과학기술공동위를 통한 협력 확대 기회를 모색하고 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 분야에서 공동연구와 인력양성 교류를 추진하는 데 뜻을 같이했다.





송승섭 기자



