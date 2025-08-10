본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종테크밸리 이전 기업에 임차료 최대 4500만원 지원

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.10 15:23

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세종테크밸리 이전 기업에 임차료 최대 4500만원 지원
AD
원본보기 아이콘

기업 유치를 위해 세종 테크밸리로 이전하는 첨단산업 기업에 최대 4500만원의 임차료와 공사비를 지원한다.


10일 세종시와 테크노파크에 따르면 첨단기업 유치 임차료 지원사업 희망 기업을 모집하는 가운데, 첨단기업의 안정적인 지역 이전을 돕고 세종 테크밸리를 활성화하기 임차료와 공사비를 일정부분 지원키로 했다.

지원 대상은 시 미래전략산업 5+1(정보보호·미래 모빌리티·디지털콘텐츠·디지털 헬스케어·방송영상 미디어·양자) 분야에 해당하면서 세종 외 지역에서 테크밸리로 이전하는 중소기업 본사와 공장, 연구소다.


시는 지원기업에 연 2000만원씩 2년간 4000만원의 임차료를 지원하고 사무실 조성을 위한 내부 공사비도 최초 1회에 한해 500만원 한도 내에서 지급할 방침이다. 임대료 지원과 별개로 임대기업으로부터 2년 계약 기준 총 6개월의 임대료 무상혜택(렌트프리)도 추가 제공받을 수 있다.


다만, 임차료 지원과 임대료 무상혜택을 받기 위해서는 입주 의무 기간 2년을 포함, 총 4년의 임대차계약을 맺어야 한다. 자세한 사항은 시 투자유치단 또는 세종테크노파크 기업 성장지원 팀으로 문의하면 된다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

"멀쩡한 햄버거를 왜 버려?"…日맥도날드 '포켓몬 카드' 논란

"그래도 구두쇠 아냐"…젊은층 '한달 평균 0원' 데이트에 출산율 하락 경고등

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

새로운 이슈 보기