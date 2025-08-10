美 CIA 부국장 아들이 러시아軍 입대해 훈장까지?

갈리나 CIA 디지털혁신 부국장 아들 4월 전사

푸틴, 레닌 훈장 수여…"트럼프 회담 앞둔 심리전"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아군에 입대해 우크라이나 전쟁에 참전했다 전사한 미 중앙정보국(CIA) 부국장의 아들에게 훈장을 수여했다.

연합뉴스는 10일 CBS 방송을 인용해 푸틴 대통령이 지난 6일 러시아를 방문한 스티브 위트코프 미 중동특사에게 레닌 훈장을 전달했다고 보도했다. 푸틴 대통령은 해당 훈장을 줄리앤 갈리나 CIA 디지털혁신 부국장에게 전해 달라고 요청한 것으로 전해졌다.

공직에서의 공로를 기리는 레닌 훈장은 과거 영국과 옛 소련의 이중 스파이로 활동한 킴 필비를 비롯한 고급 정보요원들에게도 수여된 바 있다. 갈리나 부국장의 아들 마이클 알렉산더 글로스는 2023년 9월 러시아군에 자원입대해 동부 전선 최전방 돌격부대에서 복무하다 지난해 4월 전사했다.

글로스는 같은 해 모스크바 붉은광장에서 찍은 사진을 SNS에 올리며 자신이 우크라이나 대리전'이라고 부른 전쟁에서 러시아를 지지한다는 입장을 밝혔다. 또 전쟁 관련 언론 보도를 '서방의 선전'이라고 일축했다.

CIA "국가안보 사안과 무관"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2018년 7월 16일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 정상회담을 앞두고 악수하고 있다. 헬싱키 AFP 연합뉴스 원본보기 아이콘

사망 후 유족은 그가 평생 정신질환을 앓아왔다고 밝혔다. CIA는 그의 죽음이 국가안보 사안과는 무관하다고 설명했다.

CBS는 "심리전을 즐기고 상대의 약점을 드러내려는 푸틴 대통령의 특성을 고려할 때, 이번 조치는 CIA 고위 관계자의 아들이 러시아군으로 싸웠다는 사실을 부각하려는 의도일 가능성이 있다"고 분석했다.

이번 훈장 수여는 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아에 대한 불만을 공개 표출하고 2차 대러 관세 부과 시점을 앞둔 민감한 시기에 나왔다.

푸틴 대통령은 오는 15일 미국 알래스카에서 트럼프 대통령과 회담할 예정이다. 트럼프 대통령 재집권 후 처음 열리는 미·러 정상회담으로, 우크라이나에 불리한 합의가 나올 수 있다는 우려가 나온다.





