"통제·권력 욕구 정점인데 인정 못받아서"…스토킹 가해자된 '위기의 중년남'

가해자 73.2% 남성…40대 22.5%

중년기에 통제·권력욕 정점…폭력으로 표출

스토킹, 가정폭력, 교제폭력 등의 관계에서 발생하는 이른바 '관계성 범죄' 가해자 중 중년 남성의 비율이 높은 것으로 나타났다.

연합뉴스는 조은경 동국대 경찰사법대 교수 연구팀이 발표해 한국안전문화학회 '안전문화연구' 최근호에 실린 논문을 인용해 10일 이같이 전했다.

연구팀은 지난해 9월 13일부터 10월 11일까지 서울, 경기북부·남부, 인천, 대구 등 5개 지역 경찰서에 접수된 가정폭력·교제폭력·스토킹 등 '관계성 범죄' 5586건을 분석했다.

분석 결과, 가해자의 40% 이상이 40~50대였다. 40대가 22.5%로 가장 많았고, 30대(20.8%), 50대(18.5%), 60대 이상(17.7%)이 뒤를 이었다. 특히 가해자의 73.2%가 남성이었으며, 스토킹 범죄에 한정하면 가해자 평균 연령은 43.53세였다.

전문가들은 중년 남성 범죄 증가 원인으로 남녀의 사회적 지위 변화를 꼽았다. 전통적인 성 역할 인식을 가지고 있는 남성이 중년기에 통제와 권력을 유지하려는 욕구가 정점에 이르지만, 사회에서 인정받지 못하면 폭력으로 표출될 수 있다는 것이다.

그 외에 ▲젊어진 신체 나이 ▲가족 유대감 약화 ▲사회적 소외 등도 원인으로 분석됐다. 김상균 백석대 경찰학과 교수는 연합뉴스를 통해 "실직이나 빈곤으로 우울감을 느끼는 중년 남성이 많아지고, 신체적으로 활동 가능한 나이가 길어지면서 스토킹 범죄가 늘고 있다"고 설명했다. 이어 "처벌 강화뿐 아니라 실직·빈곤에 대한 정부·지자체 차원의 체계적인 지원이 필요하다"고 덧붙였다.

최근 경기 의정부시의 한 노인보호센터에서 60대 남성이 50대 여성을 흉기로 살해하는 사건이 벌어진 바 있다. 이 남성은 피해자를 올해 3월부터 스토킹해왔으며, 경찰에 세 차례나 신고된 전력이 있었다.





