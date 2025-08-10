본문 바로가기
S-OIL, 마곡 TS&D센터에서 '찾아가는 클래식 음악회'

조성필기자

입력2025.08.10 10:24

음악회 개최로 지역사회 나눔 실천

S-OIL은 서울 마곡 TS&D센터에서 '에쓰-오일과 함께하는 찾아가는 클래식 음악회'를 열었다고 10일 밝혔다.


8일 S-OIL 마곡 TS&D센터에서 ㈜하트하트 아트앤컬쳐 소속 하트하트오케스트라가 음악을 연주하고 있다. S-OIL 제공

이틀 전 열린 이번 음악회는 S-OIL이 후원하는 장애인 표준사업장 ㈜하트하트 아트앤컬쳐 소속 발달장애인 연주단 '하트하트오케스트라' 실내악팀이 참여했다. 공연은 마곡 TS&D센터 1층 다목적홀에서 정오부터 약 50분간 클래식 음악과 영화 OST 등 다양한 곡목으로 꾸며졌다.

S-OIL은 2009년부터 하트하트오케스트라를 후원해 왔다. 2021년에는 일부 단원을 장애인 직원으로 채용했다. 올해 4월에는 하트하트오케스트라가 장애인 표준사업장인 ㈜하트하트 아트앤컬쳐로 정식 설립되면서 지분 투자 기업으로 참여해 장애인 고용을 이어가고 있다.


S-OIL 관계자는 "문화예술 분야 재능이 있는 장애인들의 안정적 고용을 지원하고, 그들의 예술적 재능을 지역사회와 나누는 활동을 지속하겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
