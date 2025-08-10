본문 바로가기
LG유플러스-우리은행, 보이스피싱 금융 피해 예방 맞손

노경조기자

입력2025.08.10 10:21

"탐지부터 금융 피해 예방까지 전 단계 보호"

LG유플러스와 우리은행이 최근 급증하는 보이스피싱 범죄에 따른 고객들의 금융 피해를 예방하기 위해 손을 잡았다.


최윤호 LG유플러스 AI 에이전트추진그룹장(오른쪽)과 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장이 지난 7일 '보이스피싱 피해 예방을 위한 업무협약' 체결 후 기념촬영을 하고 있다. LG유플러스 제공

10일 LG유플러스에 따르면 양사는 지난 7일 오후 서울 중구 우리은행 본사에서 '전기 통신 금융사기 피해 예방 협약'을 체결했다.

이번 협약은 금융과 통신이 긴밀히 협력해 국민 피해를 예방하고, 급증하는 신종 사기 수법에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.


양사는 ▲보이스피싱 사기 수법과 피해 사례 정보 공유 ▲피해 확산 방지를 위한 실시간 업무 지원 ▲정기 협의체 구성을 통한 협업 과제 발굴과 세부 실행 계획 수립 ▲기타 금융 사기 방지를 위한 공동 대응책 마련 등을 수행한다.


최윤호 LG유플러스 인공지능(AI) 에이전트추진그룹장은 "보이스피싱 피해를 사전에 차단하기 위해서는 금융기관과 통신사의 긴밀한 협력이 필수적"이라며 "앞으로도 LG유플러스는 고객의 안전한 통신·금융 생활을 지원, 보안에 가장 진심인 통신사로 자리매김할 것"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
