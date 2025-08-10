본문 바로가기
신한카드로 AI 구독하면 최대 8000원 캐시백

문채석기자

입력2025.08.10 09:30

챗GPT 플러스, 클로드 AI
8·9월 각각 4000원 환급

신한카드는 신한 신용카드로 인공지능(AI) 에이전트 구독 시 최대 8000원을 캐시백해주는 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.


서울 중구 을지로 신한카드 본사. 신한카드

이달 말까지 신한쏠페이나 신한카드 홈페이지에서 이벤트에 응모한 뒤 챗GPT 플러스 또는 클로드 AI를 유료 구독하고 신한 신용카드로 5달러(약 7000원) 이상 결제하면 이달 4000원을 돌려준다. 다음 달에도 5달러 이상 쓰면 4000원을 추가로 환급해준다.

최근 6개월 내 신한카드를 통해 챗GPT 플러스와 클로드 AI에서 결제한 이력이 없는 고객이 대상이다. 오픈AI, 클로드 공식 웹사이트를 통해 구독한 경우에만 캐시백해준다. 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어에서 인앱 결제한 고객은 캐시백 대상에서 제외된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

