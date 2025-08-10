신한카드로 AI 구독하면 최대 8000원 캐시백

챗GPT 플러스, 클로드 AI

8·9월 각각 4000원 환급

신한카드는 신한 신용카드로 인공지능(AI) 에이전트 구독 시 최대 8000원을 캐시백해주는 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이달 말까지 신한쏠페이나 신한카드 홈페이지에서 이벤트에 응모한 뒤 챗GPT 플러스 또는 클로드 AI를 유료 구독하고 신한 신용카드로 5달러(약 7000원) 이상 결제하면 이달 4000원을 돌려준다. 다음 달에도 5달러 이상 쓰면 4000원을 추가로 환급해준다.

최근 6개월 내 신한카드를 통해 챗GPT 플러스와 클로드 AI에서 결제한 이력이 없는 고객이 대상이다. 오픈AI, 클로드 공식 웹사이트를 통해 구독한 경우에만 캐시백해준다. 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어에서 인앱 결제한 고객은 캐시백 대상에서 제외된다.





