세계식량가격지수, 2년여만에 최고…유지류·육류 상승

구은모기자

입력2025.08.09 15:27

지난달 기준 전달 대비 1.6% 올라

세계식량가격지수가 2년 5개월 만에 최고 수준으로 높아졌다. 유지류 가격이 급등했으며 육류 가격은 사상 최고다. 다만 곡물과 유제품, 설탕 가격은 하락했다.


농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 130.1포인트로 전월(128.0) 대비 1.6% 상승했다고 9일 밝혔다.

지난달 세계식량가격지수는 2023년 2월 이후 최고다. 다만 러시아의 우크라이나 공격 이후 정점을 찍은 2022년 3월보다는 18.8% 낮다.


육류 가격지수는 전월보다 1.2% 오른 126.3포인트로 역대 최고 기록을 경신했다. 중국과 미국의 수요 증가로 소고기 가격이 상승했으며 닭고기는 브라질이 지난 6월 고병원성 조류인플루엔자(HAPI) 청정국 지위를 회복한 후 주요 교역국의 수입이 재개되면서 가격이 올랐다. 돼지고기는 충분한 공급과 수요 감소 영향으로 가격이 하락했다.


유지류는 전월보다 7.1% 뛴 166.8포인트로 3년 만에 최고 수준이다. 팜유와 대두유, 해바라기유는 수요 증가 영향으로 가격이 상승했으며 유채유 가격은 하락했다. 곡물 가격지수는 106.5포인트로 0.8% 하락해 거의 5년 만에 최저 수준이다.

유제품 가격지수는 155.3포인트로 높은 수준이나 지난해 4월 이후 처음으로 하락했다. 전달보다 0.1% 내렸다. 설탕 가격지수(103.3)는 인도·브라질의 생산량 증가 전망에 5개월 연속 하락했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
