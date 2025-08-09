본문 바로가기
119 구급대원 수난시대…발과 주먹으로 폭행

김현정기자

입력2025.08.09 15:27

시계아이콘00분 37초 소요
최근 3년간 부산서 구급대원 폭행 47건
가해자 91% 술을 마신 상태

환자를 돕기 위해 출동한 119구급대원이 구조자로부터 폭행당하는 일이 끊이지 않고 있다.


9일 부산소방재난본부에 따르면 최근 현장 일선에서 국민의 생명을 지키는 119구급대원을 폭행하는 사건이 잇따르고 있다. 2022~2024년 부산지역에서 발생한 구급대원 폭행 사건은 총 47건이다. 이 가운데 91%는 가해자가 술을 마신 상태였다. 가해자 중 일부는 벌금형(6건)과 징역형(2건)을 선고받았고, 27건은 현재 재판 중이다.

119구급대 차량

119구급대 차량

원본보기 아이콘

구급대원을 폭행하거나 협박할 경우 소방기본법과 119 구조·구급에 관한 법률에 따라 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다. 구체적인 방해 행위로는 ▲위력을 사용해 출동한 소방대의 화재진압·인명구조 등을 방해할 때 ▲소방대가 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 위해 현장에 출동하거나 현장에 출입하는 것을 고의로 방해할 때 ▲출동한 소방대원을 폭행하거나 협박해 방해할 때 ▲소방대의 소방 장비를 파손하거나 효용을 해할 때 등이 있다.

구급대원 폭행은 단순한 신체적 피해를 넘어 환자 구조와 치료의 '골든 타임'마저 놓치게 할 수 있다는 것이 소방 당국의 설명이다. 부산소방재난본부 관계자는 "구급대원 폭행은 단순한 개인의 문제가 아니라, 사회 전체가 경계해야 할 응급의료 체계에 대한 위협"이라며 "소방 특별사법경찰의 수사 기능을 강화하는 등 폭력 없는 안전한 현장을 만들기 위한 대책 마련이 절실하다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

