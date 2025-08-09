'케데헌' 열풍, 북미서 유독 뜨겁다…유튜브 '폭발'

미국·캐나다서 구글 트렌드 관심도 최고치 육박

한국 문화 분석하거나 사회 다룬 콘텐츠도 인기

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 전 세계적인 돌풍이 계속되고 있다. 특히 북미 지역에서의 반응이 뜨겁다.

연합뉴스는 9일 구글 트렌드의 통계를 인용해 보도했다. 구글 트렌드는 검색 빈도가 가장 높은 검색어를 100으로 해서 특정 키워드에 대한 유튜브 시청자들의 관심도를 수치로 표현한다.

미국 유튜브 예술·엔터테인먼트 분야에서 '케이팝 데몬 헌터스' 관심도는 7월 초 50에서 시작해 중순 75, 7월 말부터 8월 초까지 90~100을 기록했다.

지난 6월 20일 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개된 이래, 이 키워드는 지난 7일 기준으로 인기 검색어 16위로 전달 대비 550% 증가했다. OST '골든'은 19위로 450% 상승했다.

캐나다에서는 7월 초부터 관심도 75 수준을 유지하다 하순부터 100에 근접했다. 반면 한국에서는 지난달 7일 100을 기록한 뒤 하락세를 보이고 있다.

대신 한국 유튜브 시청자들은 OST 커버 영상에 높은 호응을 보이고 있다. 유튜버 '수니그룹'의 '골든' 커버 영상은 조회수 715만회를 기록했고, 가수 바다(257만회)와 권진아(304만회)도 인기를 얻고 있다. 해외에서는 뉴욕 거주 틱토커 안드레아 오베이드 등이 커버 유행에 동참했다.

이 외에 구독자 217만 유튜버 '채널 프레더레이터'의 'K팝 악마사냥꾼에 대해 알아야 할 107가지 사실' 등 한국 문화를 분석하거나 사회적 맥락을 다룬 콘텐츠도 인기를 모으고 있다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 세계적으로 인기 있는 K-POP 걸그룹 헌트릭스가 무대 밖에서 악귀를 사냥하는 영웅으로 활약하는 이야기를 그린 오컬트 애니메이션이다. 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 연출했고, 블랙핑크와 작업한 테디 등 정상급 프로듀서가 OST에 참여했다.





