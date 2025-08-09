'케데헌' OST 골든, 다음 주 빌보드 1위 '예측'

OST 전곡 차트 상승세

애니메이션도 흥행 신바람

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' OST '골든(Golden)'이 다음 주 미국 빌보드 싱글 차트 1위를 차지할 것이라는 전망이 나왔다.

'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스 스틸. 사진제공=넷플릭스 AD 원본보기 아이콘

음원 차트 전문 예측 사이트 '토크오브더차트'는 '골든'이 현재 2위에서 한 단계 상승해 차트 정상에 오를 가능성이 크다고 분석했다. 그뿐만 아니라 '케이팝 데몬 헌터스'의 다른 OST 곡들도 함께 차트 상위권 진입을 앞두고 있어 팬들의 기대감은 더욱 커지고 있다. 사자 보이즈의 '유어 아이돌(Your Idol)'은 6위, '소다 팝(Soda Pop)'은 13위, 그리고 헌트릭스가 부른 '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 17위로 점프할 것으로 예상했다.

지난 6월 20일 넷플릭스를 통해 공개된 '케이팝 데몬 헌터스'는 애니메이션 영화임에도 불구하고 공개 직후 미국, 영국, 일본, 프랑스 등 22개국에서 흥행 1위를 기록하며 글로벌 신드롬을 일으키고 있다. 지난 6일 기준 누적 조회수는 1억 5880만회, 누적 시청 시간은 2억 6460만 시간에 달해 넷플릭스 영화 역대 흥행 순위 4위에 올라섰다.

OST 앨범 역시 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2위를 기록, 블랙핑크를 제치고 K팝 OST의 새로운 역사를 쓰고 있다. 특히 '골든'은 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 13년 만에 K팝 노래로 정상에 오르는 쾌거를 달성하며 싸이의 '강남스타일' 이후 새로운 기록을 세웠다. 오피셜 차트 측은 "넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'가 하나의 '현상'이 됐다"며 '골든'의 폭발적인 인기를 집중 조명했다.

한국의 전통적인 오컬트 요소와 케이팝 문화를 신선하게 결합한 이 작품은 북미를 중심으로 전례 없는 관심을 받고 있다. 구글 트렌드에 따르면 미국과 캐나다 유튜브 이용자들의 '케이팝 데몬 헌터스' 검색량이 지난 7월 이후 급증해 예술 및 엔터테인먼트 분야 인기 검색어 상위권에 꾸준히 이름을 올리고 있다.

다가오는 빌보드 1위 등극이 현실화되면, '골든'은 K팝과 애니메이션 OST가 세계 무대에서 동시다발적으로 성공한 최초의 사례로 기록될 전망이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



