우리금융 유니버셜뱅킹, 출시 6개월만에 100만명 돌파

우리WON모바일 가입 및 신용카드 발급도 증가

하반기 해외주식 거래

내년 보험사 핵심 서비스 탑재 예정

우리금융지주가 지난해 11월에 선보인 그룹 유니버설뱅킹 서비스가 출시 6개월 만에 회원 수 100만명을 돌파했다고 밝혔다.

유니버셜뱅킹은 우리금융 모바일 애플리케이션(앱) '우리WON뱅킹'에 탑재된 서비스로 은행, 증권, 카드, 캐피탈, 저축은행 등 우리금융지주의 다양한 금융서비스를 별도의 앱 설치 없이 이용할 수 있다.

우리금융은 해당 서비스를 단계적으로 확장하고 있다. 지난 4월 우리은행 알뜰폰 브랜드 '우리WON모바일'서비스를 시작했다. 6월에는 우리투자증권 모바일트레이딩시스템 '우리WON MTS'를 출시해 인공지능(AI) 기반 종목 추천이 가능한 국내주식 거래 서비스를 본격적으로 제공하기 시작했다. 오는 12월 해외주식 거래까지 추가해 서비스 범위를 더욱 넓힐 계획이다. 내년에는 우리금융에 새로 합류한 동양생명과 ABL생명의 핵심 서비스까지 탑재할 예정이다.

임종룡 우리금융지주 회장(가운데)이 지난 6일 유니버설뱅킹 신규 가입자 100만명 돌파를 기념해 직원들과 사진을 촬영하고 있다. 우리금융지주 AD 원본보기 아이콘

그룹 유니버설뱅킹 회원 수 증가에 힘입어 '우리WON모바일'은 지난 7월 말 기준 2만4000명이 가입했다. 신용카드 발급 실적도 6월 말 기준으로 전년 동월 대비 약 6배 증가했다. 우리금융은 상품 판매 실적 증대로 시너지 효과가 빠르게 나타나고 있다고 설명했다.

황인성 우리금융지주 미래혁신부 부부장은 "고객이 유니버설뱅킹을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 사용자 경험(UX)을 지속적으로 개선하고 있다"며 "그룹사의 상품과 서비스를 한 곳에서 경험할 수 있도록 해 연내 회원 200만 명 달성을 목표로 하고 있다"고 말했다.

임종룡 우리금융지주 회장은 "단일 플랫폼을 통해 고객의 금융 생활 전반을 효율적으로 지원하는 것이 목표다"며 "앞으로도 고객 편의성과 서비스 연계성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>