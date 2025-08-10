노브랜드, 인기상품 7종에 고려청자 등 국보 이미지 적용

광복 80주년 기념 간송미술문화재단과 협업

패키지 디자인에 문화유산 10여점 접목

판매수익금 일부, 문화유산 보존 사업 활용

이마트의 자체브랜드(PB) 노브랜드는 오는 14일 광복 80주년을 맞아 간송미술문화재단과 협업 상품을 출시한다고 10일 밝혔다.

노브랜드-간송미술문화재단 협업 상품 7종. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

노브랜드 스테디셀러 7종에 간송미술문화재단이 보유한 국보와 보물 등 10여점의 이미지를 패키지 디자인에 적용한 상품이다. 대표적으로 노브랜드를 대표하는 '노브랜드x간송미술관 1A 우유(900㎖)'는 고려청자를 대표하는 걸작인 국보 '청자상감운학문매병' '청자오리형연적' 등을 패키지 디자인에 활용해 한국의 미를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다.

'노브랜드x간송미술관 전장김·도시락김'에는 국보인 혜원 신윤복의 '혜원전신첩' 속 '주사거배'와 '단오풍정' 이미지를 적용했다. 이 밖에도 '노브랜드x간송미술관 노블화장지·미용티슈'에는 겸재 정선의 '독서여가'와 단원 김홍도의 '황묘농접'을, '노브랜드x간송미술관 캔콜라/캔사이다'에는 각 상품과 어우러지는 국보 청자와 불상의 이미지를 더했다.

간송미술문화재단은 일제 강점기 우리 문화유산을 보호하고자 간송 전형필 선생이 전 재산을 바쳐 설립한 대한민국 최초의 사립 미술관 '간송미술관'이 근간이다.

재단은 2013년 간송 컬렉션의 심화 연구와 체계적 보존을 위해 설립됐다. '훈민정음 해례본' 등 국보를 비롯해 신윤복의 '미인도', 정선의 '금강내산' 등 보물을 포함한 주요 문화유산을 소장 중이다.

노브랜드와의 협업 상품 7종은 전국 이마트와 노브랜드 전문점, SSG닷컴에서 판매한다. 판매수익금 일부는 우리 문화유산의 보존과 연구, 교육사업을 위해 사용될 예정이다.

이마트 김혜영 노브랜드 PN개발팀장은 "이번 협업은 노브랜드가 추구하는 '실용적 가치'에 '문화적 감성'을 더해 대한민국의 문화유산을 고객의 일상에 자연스럽게 스며들게 하는 것을 목표로 한다"고 전했다.

한편, 이마트는 광복 80주년을 기념해 무궁화를 담은 특별한 식기류도 선보인다. 프리미엄 테이블웨어 브랜드인 '포트메리온'의 '무궁화 시리즈'를 병행 수입해 글로벌 단독 상품으로 출시한다. 접시·보울·머그 등 총 12종으로 이마트 오프라인 매장과 SSG닷컴에서 구매할 수 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



