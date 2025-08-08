울진군, APEC 2025 KOREA 성공 개최 응원 동참

손병복 울진군수, APEC 성공 기원하며 예금 가입

경북 울진군은 지난 5일 울진군청 접견실에서 NH농협은행 울진군지부와 'APEC 2025 KOREA' 성공 개최 예금 가입 행사를 진행했다.

이날 행사에서 손병복 울진군수는 직접 예금에 가입하며, 국제행사의 성공적인 개최를 응원하는 뜻을 전했다. 이번 예금 상품은 APEC 2025 KOREA의 성공 개최를 기원하며 마련된 것으로, 국민들의 자발적인 참여와 응원을 모으는 데 그 의미가 크다.

울진군은 앞으로도 다양한 방식으로 APEC 2025 KOREA를 응원하고, 군민들과 함께하는 분위기 조성에 앞장설 계획이다.

장남호 울진군지부장은 "예금 가입을 통해 국민적 공감대를 형성하고, 지역 차원의 지지와 참여를 이끌어내는 데 일조하고자 한다"라고 말했다.

손병복 군수는 "APEC 2025 KOREA는 우리나라가 세계 경제무대의 중심에 서는 중요한 행사"라며 "작은 실천이지만 예금 가입을 통해 성공적인 APEC 개최 분위기를 함께 만들어 가길 바란다"라며 "군민들께서도 다양한 방식으로 관심과 참여를 보여주시길 부탁드린다"라고 당부했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



