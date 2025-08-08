홍준표, 이춘석 논란에 "본회의장서 범죄행위 도저히 납득 안돼"

홍준표 전 대구시장이 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹에 대해 "충격적"이라며 비판의 목소리를 높였다.

홍 전 시장은 8일 자신의 페이스북에 "나는 평생 주식 한 주를 거래해 본 일이 없다"며 "공직생활 43년간 받은 급여는 아내에게 맡겼고, 아내는 저축과 연금보험으로 생활을 꾸려왔다"고 밝혔다. 이어 "주식이나 부동산에 투자할 여유도 없었고, 결혼하면서 '계만 하지 않겠다'는 약속 아래 모든 경제권을 아내에게 일임했다"고 설명했다. 그는 공직자 재산 신고 시에도 "아내가 재산 변동사항을 확인해 왔고, 나는 발표가 있어야 내 재산이 얼마나 되는지 알았다"고 덧붙였다.

홍 전 시장은 "이춘석 의원이 정부 정책에 가장 민감한 미래 첨단 산업 주식을 골라 차명 거래했다는 의혹은 이재명 정권의 앞날을 가늠케 하는 중차대한 사건"이라며 "국정 전반을 기획하는 국정기획위 분과위원장을 겸직하면서 국회 본회의장에서 그런 범죄행위를 저질렀다는 건 도저히 납득할 수 없다"고 말했다.

홍 전 시장은 또 과거 검사 시절을 회상하며 "옆방 검사가 하루 종일 컴퓨터로 주식 거래를 하는 걸 보고 '미친놈'이라고 생각했다"며 "공직을 선택하는 순간 돈과는 멀어져야 한다. 돈은 사람을 풍요롭게 하기도 하지만 망하게도 한다"고 글을 마무리했다.

이춘석 의원은 지난 4일 오후 국회 본회의장에서 주식 계좌를 확인하고 거래창에 주문을 하는 듯한 모습이 언론 카메라에 포착되며 논란에 휘말렸다. 당시 해당 계좌 명의가 이 의원이 아닌 보좌관인 차모씨의 이름으로 되어 있어 차명 주식거래 의혹이 제기됐다. 이 의원은 차명 주식 거래에 대해 부인했지만 당에 누를 끼쳤다며 탈당했고 국회 법사위원장직도 내려놨다. 정청래 민주당 대표는 이 의원에 대해 제명 조치를 내린 상태다.





박은서 인턴기자



