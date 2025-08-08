한화 건설부문, 폭염 속 '안전 최우선' 경영… 대표도 직접 현장 점검

6~9월 '혹서기 특별관리' 지정

물·그늘·휴식 등 '폭염안전 5대 수칙' 철저 이행

롯데칠성음료와 MOU 체결, '찾아가는 푸드트럭'

김승모 대표 "안전 타협 불가"

한화 건설부문이 연일 폭염특보가 지속되는 가운데, 대표를 비롯한 경영진이 직접 건설 현장을 찾아 안전보건점검을 실시하며 근로자 건강 보호에 총력을 기울이고 있다. 이는 고용노동부의 '산업안전보건기준에 관한 규칙' 개정에 따른 혹서기 예방조치 이행 여부를 확인하고, 안전을 최우선 가치로 삼는 경영 철학을 현장에서 실천하겠다는 의지를 보여준다.

한화 건설부문은 지난 6월부터 9월까지를 '폭염 대비 혹서기 특별관리기간'으로 지정하고, 현장 근로자의 온열질환 예방과 건강 보호에 만전을 기하고 있다고 8일 밝혔다. 김승모 대표는 지난 7일 부산 남구 대연동 공사현장을 직접 찾아 안전보건점검을 실시했다. 김윤해 안전환경경영실장(CSO) 등 경영진들도 주요 건설현장들을 방문해 폭염 대비 준비 현황을 집중적으로 점검했다.

이번 점검은 폭염작업(체감온도 31도 이상)에 따른 열사병과 열탈진 등 온열질환을 예방하기 위한 기본 지침인 '폭염안전 5대 기본 수칙'의 이행 여부를 중심으로 진행됐다. 5대 수칙은 물, 그늘, 휴식, 보냉장구, 응급조치다.

'물' 항목 점검에서는 소금과 음료, 생수가 현장에 충분히 비치되어 있는지 확인했다. 한화 건설부문은 지난 4월 롯데칠성음료와 '혹서기 온열질환 예방을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고, 건설현장에 이온음료 분말과 생수 등을 비치하여 근로자들이 폭염 시간대 수분과 전해질을 보충할 수 있도록 지원하고 있다.

'그늘' 항목 점검에서는 휴게시설, 그늘막, 냉방설비의 설치와 운영 상태를 확인해 근로자들이 불편 없이 이용할 수 있도록 조치했다. '휴식' 항목에서는 체감온도 31도 이상 시 매시간 휴식을 의무화하고 있으며, 특히 체감온도가 35도 이상일 경우 야외작업을 중단하도록 하여 근로자의 생명과 건강을 최우선으로 보호하고 있다.

이 외에도 개인용 냉방장치와 보냉조끼 등 보호장비를 지급해 옥외 작업자의 온열질환을 예방한다. 온열질환이 의심되는 근로자가 발생할 경우 즉시 119에 신고해 응급조치를 취하는 등 관련 대응 체계의 이행 여부를 면밀히 점검했다.

한화 건설부문은 외국인 근로자를 포함한 전 현장 근로자를 대상으로 열사병 예방에 관한 교육을 실시하고 있다. '찾아가는 Summer Safety 푸드트럭' 행사 등 현장별 섬세한 감성 안전 활동도 적극적으로 장려하고 있다.

김승모 대표는 "안전을 타협하거나 양보할 수 없는 최우선 가치로 삼고, 안전사고 예방을 위한 선제적이고 체계적인 관리에 나서겠다"며 "고용노동부 수칙에 따라 폭염 등 계절성 재해에 빈틈없이 대응할 수 있도록 경영진과 전 현장이 함께 철저한 안전관리를 이어갈 것"이라고 했다.





